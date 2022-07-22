Türkiye'nin her yerinden talep var! Bahçesine 7 bin yıllık tohum ekti...

Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan ve 7 bin yıllık olduğu değerlendirilen siyez buğdayı (ata tohumunun) ekiminin hasadı tamamlandı. Çiftçi Özkan Yıldırım, boyu ortalama 1.60’tan 2 metre 20 santime kadar çıkan, gübresiz ve ilaçsız dönümde ortalama 840 kilo çıkartan ata tohumunun sergisini açtı. Türkiye’nin dört bir yanından tohumun talep edildiğini belirten Yıldırım, sadece Çiftçilik Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara maksimum 50 kilogram verebileceklerini ifade etti.

“GÜBRESİZ VE ZİRAİ İLAÇ KULLANMADAN MEMNUN KALDIK”

Ata tohumunun beş yerde gübreli ve gübresiz ekimini yaptıklarını belirten Yıldırım, ortalama 400 dönüme yakın ekim yaptıklarını hatırlattı. Aldıkları verimle ata tohumunun sergisini açtıklarını aktaran Yıldırım, “Türkiye’nin her yerinden gelenler var. Gübreli, gübresiz, sadece gübre ve ilaçsız yaptığımız da var, bakıyorlar. Ata tohumumuzda gübresiz ve zirai ilaç kullanmadan memnun kaldık. Daha iyi bir verim sağladık. İnşallah Türkiye’nin her yerine de 10’ar, 20’şer kilo bizi arayan çiftçilerimize vereceğiz. Amacımız, gözle görülen bir şey olsun. Her bir başağımızda 120 taneden 250’ye kadar tane tuttuğunu görürler. Ortalama 1.60’tan, 2 metre 20 santime kadar boy atıyor. Gübre ile zirai ilaç kullanmadığımız yerde boylar 2 metre 10 santim, 2 metre 05 santim. Ama gübre ile zirai ilaç kullandığımız yerde 1 metre 60 santim, 1 metre 70-75 santim arası boy veriyor. Bu, aynı zamanda diğer türlere göre iki katına kadar fark ediyor. Buğday verimimizi de aldık” dedi.

“HASAT, GEÇEN SENEYE GÖRE İYİDİR”

Zira ilaç kullanılmamasından memnun kaldıklarını kaydeden Yıldırım, “Salma su dediğimiz akarsuyu bu sene yaptık. Diyarbakır’da baya bir sıcaklar oldu. Bin 100 ile bin 200 arası salma aldık. Gübresiz ve zira ilaç kullanmadığımız yerde ise 760 ile 840 arası aldık. Gübre ile zirai ilaç kullandığımız yerde 550-650-680 kilo, 700’ü bulamadık. Satışlarımızı yapıyoruz. Çiftçilerimiz gelip görüyor. Bayağı bir talep var. Kota koyduk, Çiftçilik Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini görmeden satışını yapmıyoruz. Diyarbakır, geçen seneye göre yine iyi. Ama bazı bölgelerde bayağı bir sıkıntı yaşandı. Bismil tarafında çiftçiler mağdur oldu. Hasat geçen seneye göre iyidir. 1,5 ay öncesinde 20 dereceden 40 dereceye çıkan bir sıcaklık geldi. O da ortalama genel olarak buğdayı zayıf getirdi. Diğer buğday çeşitlerinde 300 ile 350 arası alındı. Nadasa yerleri 400 falan aldı diğer çeşit buğdaylarımız. Ama ata tohumumuzun 760 ile 840 kilo arası aldık; zirai ilaç ve gübre kullanmadan” şeklinde konuştu.



