Türkiye’nin tek kadın mor patates üreticilerinin hasat sevinci! Mor patatesin kilosu 60 lira

Vitamin deposu olan mor patates, mayıs ayının sonlarında toprakla buluşurken ekim ayında hasadı yapılıyor. Rengi ile reyonları süsleyen mor patatesin faydası ise saymakla bitmiyor. Beyaz patatesten daha yoğun bir dokuya sahip olan mor patates, muzdan daha fazla potasyum içeriyor. Kilogram fiyatı 60 liraya satılan mor patates piyasada 'mor mücevher' olarak adlandırılıyor.

'FARKLI BİR ÜRÜN EKMEK İSTEDİK'

Konuyla ilgili konuşan Hayriye Kuşçu, mor patates üretimine nasıl başladıklarını anlattı. Kuşçu, "Mor patatesin çok güçlü bir antioksidan olması, içerisindeki besin değerleri ve minerallerle insanları çok ciddi şekilde zayıflattığını gördüm. Tohumunu bularak ekimini yaptık. 4 aylık bir süreçte ekimini tamamladık ve şimdi de hasadını yapıyoruz. Çiftçi kızıyım yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. Mor patates dışında birçok ürün ekiyoruz. Herkesin ektiği üründen farklı bir ürün ekmek istedik. Eskişehir’de de bu ürünün yetişebileceğini göstererek mor patatesi ekip hasadını yapıyoruz" diye konuştu.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR, VÜCUDUN VİRÜSLERE KARŞI GÜÇLENMESİNİ SAĞLIYOR'

Mor patatesin faydalarını anlatan Hayriye Kuşçu, "Haziran ayında 10 dönüm ektik. Biraz geç ektik o yüzden geç hasat yapıyoruz. Tahminen 15-20 tona yakın mor patates alacağız. Mor patates renginden dolayı; demir, C vitamini, folik asit içeriyor. Diğer mor gruba giren meyveler gibi eşit değerlere sahip ve hem de antioksidan hem içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudun virüslere karşı güçlenmesini sağlıyor. Kanser ve buna benzer birçok rahatsızlıklarda tedavi edici özelliği de var. Vegan ve çölyak hastaları için de çok ideal bir besin. İçerisindeki nişasta oranı çok düşük ve besin değeri çok yüksek olduğu için çölyak hastaları ve veganlar rahatlıkla kullanabiliyor" şeklinde konuştu.