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Ucuz olduğunu gören akın etti! Dakikalar içinde tükenme noktasına geldi 'Bisküvi bile 50 TL, bu 75 lira'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.12.2024 15:13
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Zonguldak’ta 75 liradan satılan istavrite vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balıkçılar iki gündür istavritin denizlerde bol çıktığını söyleyerek bu nedenle dün 100 TL olan istavritin bugün 75 liradan satıldığını belirtti. Durum hem vatandaşı hem esnafı memnun ederken istavrit dakikalar içinde tükenme noktasına geldi. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu "Bir tane bisküvinin 50 lira olduğu yerde balık 75 lira" dedi.

Ucuz olduğunu gören akın etti! Dakikalar içinde tükenme noktasına geldi 'Bisküvi bile 50 TL, bu 75 lira'

Zonguldak’ta kilosu 75 liradan satılan istavrite rağbet oldu. Zonguldak‘ta bugün balık tezgahlarında istavrit 75 liradan satıldı. İstavritin fiyatının ucuz olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

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TÜKENME NOKTASINA GELDİ

Dakikalar içerisinde istavrit tükenme noktasına geldi. Yaşanan ilgi hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti.

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"BİR TANE BİSKÜVİNİN 50 LİRA OLDUĞU YERDE BALIK 75 LİRA"

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “İki gündür istavrit balığı denizlerde bol çıkıyor. Şu anda Zonguldak’ın bütün denizlerinde istavrit bolluğu yaşanıyor. O yüzden dün istavrit 100 liraydı bugün 75 lira. Gördüğünüz gibi her haneye yeter. Bir tane bisküvinin 50 lira olduğu yerde balık 75 lira. İnşallah böyle devam eder halkımız bol bol balık yer. Şu anda 75 lira da uygun. Bir salata bir çorba 1 kilogram istavrit bir aileye çok rahat yeter” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık Zonguldak istavrit balık fiyatları
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