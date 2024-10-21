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'Ucuza son' Bundan sonra 2 kat pahalı olacak! 'Artık bitiyor, daha gelmeyecek'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 11:55
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Eskişehir'de satışa sunulan son domatesler için pazarcı esnafı tezgaha 'Son elveda' yazılı etiket koydu. Esnaf "Bahçe domatesleri artık bitiyor, bu son parti. Daha gelmeyecek, bundan sonra sera olacak. Seradakilerle bunların arasında 2 kat fiyat farkı olur" şeklinde konuştu. Öte yandan esnaf "Yani ucuza son domates diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'Ucuza son' Bundan sonra 2 kat pahalı olacak! 'Artık bitiyor, daha gelmeyecek'

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları azaldı. Pazarcı esnafı da yaklaşan kış ayları için hazırlıklarını sürdürürken, yaz mevsiminde yetişen son domatesler tezgahlarda satışa sunuldu. İçerdiği C vitamini ve likopen sayesinde cilt sağlığını desteklediği bilinen domates için esnaf, tezgaha 'Son elveda' yazılı etiket koydu.

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"BAHÇE ÜRÜNLERİ DAHA UCUZ VE LEZZETLİ"

Esnaf, önümüzdeki günlerde sera domateslerinin satışa sunulacağını açıkladı. Esnaf ayrıca, bahçe ürünlerinin seraya göre daha ucuz ve lezzetli olduğuna vurgu yaptı.

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"BAHÇE DOMATESLERİ ARTIK BİTİYOR, BU SON PARTİ"

Pazarcı esnafı Ceylan Şahin, konuyla ilgili olarak, "Buraya 'Son elveda yazdık' çünkü kış mevsimi geliyor. Bahçe domatesleri artık bitiyor, bu son parti. Daha gelmeyecek, bundan sonra sera olacak. Seradakilerle bunların arasında 2 kat fiyat farkı olur. Bu 50 liraysa seradaki 80 lira olur. Yani ucuza son domates diyebiliriz. Arada lezzet farkı da oluyor. Bu güneşin altında yetişiyor" dedi. (İHA)

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