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Üreticiden markete gelene kadar öyle bir zamlandı ki... Limon fiyatları cep yakıyor: Yüzde 253 zamlandı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 08:35
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Meyve - sebze reyonları el yakmaya devam ediyor. Ziraat Odaları Birliği, meyve ve sebzelerin tarladan markete olan yolculuğunda fiyatı artan ürünleri duyurdu. Listenin başında yer edinen limon, yüzde 253'lük bir artış ile 3 kat zamlandı. El yakan limonu mutfakların vazgeçilmezi patates takip etti.

Üreticiden markete gelene kadar öyle bir zamlandı ki... Limon fiyatları cep yakıyor: Yüzde 253 zamlandı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kasım ayı üretici ve market arasındaki fiyat farklarını duyurdu. Marketteki 42 üründen 38'in fiyatı artarken 4 ürünün fiyatı düştü. Çiftçinin ise 34 ürününden 20'si zamlandı.

TARLADA 8 LİRA MARKETTE 25 LİRA

Market ve pazar arasında limonun fiyatının makası ise açıldıkça açıldı. Tarlada 8 lira 25 kuruş olan limon market rafında neredeyse 3 katına çıkarak 25 liradan satılıyor. Tarladan markete gelene kadar zam rekoru kıran sadece limon değil. İşte tarladan market rafıan gelene kadar fiyatı en çok artan ürünler:

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Limon: yüzde 253
Patates: yüzde 204
Kuru kayısı: yüzde 1974
Havuç: yüzde 193,1
Antep fıstığı: 188,7

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PATLICAN LİSTENİN BAŞINDA

Kasım ayında market fiyatı en çok çıkan ürün yüzde 69 ile patlıcan oldu. Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesi portakalın ise yüzde 17'lik bir fiyat düşüşü ile vatandaşın sepetine girdi. Ziraat Odaları Birliği'nin listesine göre markette fiyatı en çok artan ürünler şu şekilde oldu:

Patlıcan: Yüzde 69,2
Domates: Yüzde 47,5
Kuru soğan: yüzde 42,3
Karnabahar: yüzde 39,4

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ÜRETİCİ EN ÇOK KARNABAHARIN FİYATINI ARTIRDI

Üretici tarafında ise fiyatlar arttı. Üreticinin en çok fiyat arttırdığı ürün karnabahar oldu. Yüzde 153,4 olarak artış sergileyen karnabaharı yüzde 113,8 ile beyaz lahana takip etti.

ÜRETİCİNİN EN ÇOK FİYAT ARTTIRDIĞI ÜRÜNLER

Karnabahar: yüzde 153,4
Beyaz lahana: yüzde 113,8
Patlıcan: yüzde 100
Kuru soğan: yüzde 100

Show Haber'e konuşan uzmanlar ise, yüksek fiyatların arz karşısında yüksek talep alan ürünlerde gerçekleştiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
limon meyve ve sebze
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