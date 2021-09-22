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Üreticiler açıkladı! Yüzde 100'a varan zamlardan dolayı fiyatlar yükseldi

22.09.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla doğru orantılı olarak artan yumurta fiyatları, bazı bakkallarda 32, zincir marketlerde ise 33 lira olarak kayda geçti. Yumurta üreticisi Mehmet Kumartaşlı, "Ocak ayı itibariyle yumurta satış fiyatlarımız 75 kuruş iken bugün 85 kuruş civarında yumurta satış fiyatlarımız var. Bu da yüzde 6 civarında yumurta fiyatları yükselmiş gibi gözükse de hammadde kökenli ve ambalaj maliyetleri kökenli gelen zamlar yüzdü 100’ün üzerindedir” dedi.

Üreticiler açıkladı! Yüzde 100'a varan zamlardan dolayı fiyatlar yükseldi

Afyonkarahisar’daki yumurta üreticileri, son günlerde meydana gelen fiyat artışının nedeni olarak maliyetleri işaret etti. Üreticiler, kuraklık nedeniyle artan yem maliyetlerden dolayı yumurta fiyatlarının arttığını belirttiler.

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, protein deposu yumurtanın fiyatında bu günlerde ciddi bir artış gözlendi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla doğru orantılı olarak artan yumurta fiyatları, bazı bakkallarda 32, zincir marketlerde ise 33 lira olarak kayda geçti. Yumurta borsası Afyonkarahisar’daki üreticiler, kısa süredeki fiyat artışını değerlendirdi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren yumurta üreticisi Mehmet Kumartaşlı, yumurta fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedeninin hammadde kökenli olduğuna dikkat çekti. Kumartaşlı, “Bizim yumurta maliyetlerimizin yüzde 90’ına yakını yem giderlerimiz. Dünyadaki kuraklık sebebiyle yeni açıklanan rekoltelerde ciddi oranda düşüşler var. Buna bağlı olarak hammadde fiyatları dünya piyasalarında global olarak yükselmekte. Bunanla birlikte maliyetlerimizde ciddi oranda artmıştır.

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YÜZDE 100' VARAN ZAMLAR GELDİ

Hammadde üretimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de küresel iklim değişiklikleri ve yangınlar, doğal afetlerden dolayı ciddi oranda düşmüştür. Buna bağlı olarak da fiyatlar dünya pazarında da artmaktadır. Dolayısıyla bizim yumurta maliyetlerimiz ciddi oranda artmış durumdadır. Ocak ayı itibariyle yumurta satış fiyatlarımız 75 kuruş iken bugün 85 kuruş civarında yumurta satış fiyatlarımız var. Bu da yüzde 6 civarında yumurta fiyatları yükselmiş gibi gözükse de hammadde kökenli ve ambalaj maliyetleri kökenli gelen zamlar yüzdü 100’ün üzerindedir” dedi.

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Yumurtanın 2 yıldır ciddi anlamda zarar ettiğini belirten Kumartaşlı, fiyatların tüm dünyada yükseldiğini kaydetti.

"ETE EŞ DEĞER BİR PROTEİN"

Kumartaşlı, “Bu pandemi süreci ve hammaddenin daralması geçte olsa yumurta fiyatlarına yansıdı. Şuanda biz maliyetlerimizin biraz üzerinde satış yapmaktayız. Ama geçtiğimiz 2 yılda maliyetlerimizin çok altında yumurta sattığımızdan dolayı halkımız yumurta fiyatlarında ciddi bir yükseliş olduğu algısı oluştu. Lakin bu böyle değil. Yumurta fiyatları 1 liranın altında olduğu sürece Türkiye’de yumurta üretimi yapılamaz duruma gelir ki bu bizim için ciddi sıkıntıdır. Yaklaşık 15 TL olan kilogramı ete eş değer bir proteinin yüksek olduğunu düşünmüyoruz biz. Hammadde fiyatlarındaki dünyadaki artış yumurtaya da yansımıştır. Dünyada da aynı zamanda yumurta fiyatları yükselmektedir” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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