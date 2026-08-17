FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Üretimi katlanarak artıyor! 3 yılda yüzde 50 arttı, bu sene 12 ton bekleniyor

Erzincan'da ayçiçeği ekim alanı 2023'e göre yüzde 50 büyürken, bu yıl üretimin yaklaşık yüzde 30 artarak 11-12 bin tona ulaşması bekleniyor.

Üretimi katlanarak artıyor! 3 yılda yüzde 50 arttı, bu sene 12 ton bekleniyor

Şehirde son yıllarda uygulanan alternatif ürün politikaları sayesinde ayçiçeği üretiminde önemli bir dönüşüm sağlandı.

Kentte 2023 yılında 22 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 33 bin dekarın üzerine çıkarak yüzde 50 artış gösterdi.

Sulama altyapısı ve iklim avantajı sayesinde Erzincan, yağlık ve çerezlik (çitleklik) ayçiçeği üretiminde Doğu Anadolu'nun öne çıkan merkezlerinden biri haline geldi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, AA muhabirine, kentin iklim ve toprak yapısına uygun ürün deseninin oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını söyledi.

Ayçiçeği üretiminin yalnızca ekonomik getirisiyle değil, Erzincan'da yaygın olarak yapılan arıcılık faaliyetlerine sağladığı katkıyla da öne çıktığını vurgulayan Koçaker, şöyle devam etti:

"Kent genelinde 2023 yılında yaklaşık 22 bin dekar arazide ekilen ayçiçeği bu yıl itibarıyla 33 bin dekarın üzerine çıkmış durumda. Geçtiğimiz yıl 9 bin ton civarında ürün almıştık. Bu sene inşallah 11-12 bin ton civarında bir hasat bekliyoruz. Bu nedenle ayçiçeği üretimini ilimizde sulanabilen arazide çiftçilerimize öneriyoruz. Kentte ayçiçeği üretimi yoğunlukla Tercan ve Çayırlı bölgemizde gerçekleştirilmekte ancak son yıllarda özellikle merkez ilçemizde ve Kemah ilçemizde de üretim giderek artmakta."

ÜRETİM PLANLAMASI ÇİFTÇİNİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen üretim planlamasının tarımsal üretimde yol gösterici olduğunu belirterek, Erzincan'da sulanabilen arazilerde çiftçilerin daha çok şeker pancarı, mısır ve ayçiçeği gibi su isteyen ürünlere yöneldiğini işaret etti.

Üretim deseninin geliştirilmesinin hem çiftçinin gelirini artırdığını hem de ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin sürdürülebilir şekilde üretilmesine katkı sunduğunu dile getiren Koçaker, "İlimizde sulanabilen arazide çiftçilerimizin tercihi genellikle şeker pancarı, mısır, ayçiçeği gibi sulama isteyen bitkiler oluyor. Tabii bir taraftan da çiftçilerimizin üretim desenini geliştirmek ve bakanlığımızca belirlenen üretim planlaması kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünleri yeterli miktarda üretebilmek amacıyla biz çiftçilerimizin sulu ürünlerden üretimlerine ve altyapılarına uygun çeşitleri tercih etmelerini istiyoruz." dedi.

Ayçiçeği üretiminin her geçen yıl katlanarak arttığını vurgulayan Koçaker, bu artışın çiftçilerin hem üretim tecrübesini hem de gelirini artırdığını ifade etti.

ERZİNCAN AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP

Erzincan'ın su kaynakları ve iklim yapısı bakımından Doğu Anadolu'nun avantajlı illeri arasında yer aldığını dile getiren Koçaker, kentin ayçiçeği üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Üretimi katlanarak artıyor! 3 yılda yüzde 50 arttı, bu sene 12 ton bekleniyor 1

Koçaker, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği ilimizde iklim, sulama ve toprak yapısı itibarıyla üretime uygun bir ürün ve çiftçilerimizin de her geçen yıl ayçiçeği üretimine hem ilgileri hem de tecrübeleri artmakta. Dolayısıyla da bu ilimizin ayçiçeği üretimine, özellikle yağlık ayçiçeği üretimine pozitif bir katkı sağlamakta. İlimiz ekonomisine de ciddi manada bir katkısı oluyor ayçiçeği üretiminin.

Ayçiçeği yapısı itibarıyla aslında ülkemizin büyük bölümünde üretilebilecek bir ürün. Ancak tabii su ihtiyacı olan bir ürün. Dolayısıyla Doğu Anadolu Bölgesi geneline baktığımızda sulama imkanları en yüksek olan illerden bir tanesiyiz su kaynakları açısından ve sulama altyapısı açısından bölgemizde de bu konuda önde gelen illerden bir tanesiyiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York borsası karışık seyirle açıldı (17 Ağustos 2026)New York borsası karışık seyirle açıldı (17 Ağustos 2026)
Çin ekonomisi temmuzda yavaşlama işareti verdiÇin ekonomisi temmuzda yavaşlama işareti verdi

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Rekabet kızıştı! Operatörler yarışta: Numarasını taşıyan taşıyana

Rekabet kızıştı! Operatörler yarışta: Numarasını taşıyan taşıyana

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.