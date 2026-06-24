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Vatandaş akın etti, satışlar arttı: Geç saate kadar çalışıyorlar

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Van'da yaz mevsimiyle hareketlenen piknik sezonu, Sobacılar Çarşısı'nda semaver ve mangal satışlarını artırdı.

Van'da hava sıcaklıklarının artması ve yaz mevsiminin kendini hissettirmesi, piknik sezonunu da beraberinde getirdi. Vatandaşların sahil kenarları ve yeşil alanlara akın etmesiyle kentte semaver ve mangal kültürü yeniden canlandı. Kentin en eski çarşılarından Sobacılar Çarşısı'nda ise hummalı bir çalışma başladı. Hem toptan hem de perakende satış yapan esnaf, talebi karşılamak için sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar üretim yapıyor.

Vatandaş akın etti, satışlar arttı: Geç saate kadar çalışıyorlar 1

"SEMAVER VE MANGAL YAPIMLARINDA ÇOK YOĞUN BİR TALEP VAR"

Çarşıda uzun yıllardır mesleğini icra eden esnaf Metin Akcan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte işlerinde hareketlilik yaşandığını belirtti.

Vatandaş akın etti, satışlar arttı: Geç saate kadar çalışıyorlar 2

Akcan, "Yaz ayları geldi, havalar ısınmaya başladı. Yazımızın gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız da sahil kenarlarına, piknik alanlarına gidiyorlar. Bu dönem bizim için piknik sezonu diyebilirim. Satışlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaş akın etti, satışlar arttı: Geç saate kadar çalışıyorlar 3

Akcan "Hem toptan hem de perakende satışlarımız mevcut. Semaver ve mangal yapımlarında çok yoğun bir talep var" dedi.

Vatandaş akın etti, satışlar arttı: Geç saate kadar çalışıyorlar 4

"ARALIK AYINDAN İTİBAREN ÜRETİME BAŞLIYORUZ ÇÜNKÜ YETİŞEMİYORUZ"

Akcan, bu yıl özellikle semaverlere yoğun bir ilginin olduğunu dile getirdi.

Vatandaş akın etti, satışlar arttı: Geç saate kadar çalışıyorlar 5

Devamında Akcan, "Biz aralık ayından itibaren üretime başlıyoruz çünkü yetişemiyoruz; aksi takdirde talebi karşılayamayız. Satışlarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.

Vatandaş akın etti, satışlar arttı: Geç saate kadar çalışıyorlar 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van mangal satış
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