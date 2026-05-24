FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Verim yüksek ama endişeliler: 'Bu kısmı bahçede kaldı'

Batman'ın Sason ilçesinde son yılların en verimli sezonunu geçiren organik çilek üreticileri, yoğun yağışlar nedeniyle satışların düştüğünü, toplanamayan çileklerin bahçelerde çürümeye başladığını belirterek destek istedi.

Verim yüksek ama endişeliler: 'Bu kısmı bahçede kaldı'

Yaklaşık 20 yıl önce tütüne alternatif ürün olarak ekilmeye başlanan ve bugün ilçedeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen tescilli Sason çileği, bu yıl üreticisini sevindirmek yerine endişelendirdi.

Verim yüksek ama endişeliler: Bu kısmı bahçede kaldı 1

Verimin yüksek olmasına rağmen pazarlama sorunu yaşayan üreticiler, ürünlerinin ellerinde kaldığını ifade etti. 10 yıldır organik çilek üretimi yapan Mehmet Aydın, ailesinin geçiminin tamamen çileğe bağlı olduğunu söyledi.

Verim yüksek ama endişeliler: Bu kısmı bahçede kaldı 2

Bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu ancak yağışlar nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Aydın, günlük yaklaşık 75 ton çilek toplanabildiğini fakat talebin düşmesi nedeniyle ürünlerin büyük kısmının bahçelerde kaldığını ifade etti.

Verim yüksek ama endişeliler: Bu kısmı bahçede kaldı 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"ÜRÜNLERİMİZ SATILAMADIĞI İÇİN BAHÇELERDE ÇÜRÜMEYE BAŞLADI"

Aydın, "Yağışlardan dolayı üreticiler bahçede kalan çilekleri toplayamıyor, çilek talep görmüyor. Bu sezon sadece 10 tır çilek gönderebildik. Ürünlerimiz satılamadığı için bahçelerde çürümeye başladı. Kendi imkanlarımızla başka illere götürmeye çalışıyoruz ancak işçi ücretleri ve yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle zarar ediyoruz. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Bayram tatilinde birkaç firmanın gelip çileklerimizi toptan almasını istiyoruz. Destek bekliyoruz" dedi.

Verim yüksek ama endişeliler: Bu kısmı bahçede kaldı 4

Çilek üreticisi Ahmet Taşdemir ise hasadın en yoğun döneminde olmalarına rağmen müşteri bulamadıklarını söyledi.

Verim yüksek ama endişeliler: Bu kısmı bahçede kaldı 5

Taşdemir, "Tarlada 50 liraya satamadığımız çileklerin marketlerde 150 liraya satıldığını görüyoruz. Kazanan aracılar oluyor, üretici ise zarar ediyor. Bayram tatili başladı ancak ürünlerin sadece yüzde 10'u toplanabildi. Eğer yağışların devam ettiği bu süreçte satış yapamazsak çileklerin büyük bölümü çöp olacak" diye konuştu.

Verim yüksek ama endişeliler: Bu kısmı bahçede kaldı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram öncesi siparişlere yetişebilmek için yoğun mesaiBayram öncesi siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Mayıs 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Mayıs 2026)

Anahtar Kelimeler:
çilek Üretici Batman Sason
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.