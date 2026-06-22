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Almanya'da kamu istihdamı geçen yıl yaklaşık 5,5 milyona yükseldi

Almanya’da kamu çalışanı sayısı 30 Haziran 2025 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla yaklaşık 5,5 milyona yükseldi.

Almanya'da kamu istihdamı geçen yıl yaklaşık 5,5 milyona yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 23 Haziran Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü dolayısıyla kamuda istihdama ilişkin 2025 yılı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede 30 Haziran 2025 itibarıyla yaklaşık 5,5 milyon kişi devlet tarafından istihdam edildi. Böylece ülkede kamu çalışanı sayısı Haziran 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin 100 kişi ile yüzde 1,8 arttı.

Söz konusu dönemde toplam istihdam içinde kamu istihdamı oranı ise yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

Destatis'in açıklamasında, "Önceki yıllarda olduğu gibi özellikle okullarda, üniversitelerde ve kreşlerde önemli artışlar kaydedildi." ifadesi yer aldı.

Bir milyondan fazla çalışanıyla genel ve mesleki okullar, personel açısından en büyük kamu hizmeti sektörünü temsil etti. Öğretmenler dahil okullarda çalışanlarının sayısı bir yılda 19 bin (yüzde 1,8) artarak yaklaşık 1,07 milyona ulaştı.

Belediye çocuk bakım kreşlerinde ise istihdam yüzde 2,6 artarak 298 bin kişiye yükseldi.

Üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere üniversitelerdeki istihdam, 13 bin 900 kişi (yüzde 2,2) artarak toplam 651 bin 300 kişiye ulaştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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