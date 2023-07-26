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Yabancıya dövizle, Türklere TL ile… Yerin 90 metre altından çıkarılıyor: Kaya tuzunda Avrupa’nın tercihi o şehir oldu

26.07.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de yerin 90 metre altındaki maden ocağından gün yüzüne çıkartılan kaya tuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya ihraç ediliyor. Avrupa’ya döviz, yurt içinde ise Türk Lirası ile ile satılan kaya tuzuna talep patlaması yaşanıyor.

Yabancıya dövizle, Türklere TL ile… Yerin 90 metre altından çıkarılıyor: Kaya tuzunda Avrupa’nın tercihi o şehir oldu

Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy’de bulunan maden ocağından kaya tuzu çıkartılarak Türkiye ekonomisine kazandırılıyor. 90 metre yerin altındaki maden ocağından çıkartılan tuz belirli aşamaları tamamladıktan sonra, kullanım alanına, ambalajlama durumuna göre yurt içi ve yurt dışına sevk ediliyor.

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Tuz Madeni İşletmecisi Suat Bilgin İHA'ya yaptığı açıklamada, "90 metre yerin altındaki madenden tuzları, elektrikli rotayzır makinelerle içerisinde egzoz dumanı, her hangi bir şey olmadan tamamen doğal haliyle fabrikamıza araçlarla taşıyoruz. Tuz, kırma eleme tesisimizden geçtikten sonra seçme, seçtikten sonra fabrikanın yıkama aşaması, fırınlama aşamasından geçiyor. Alt ürünler sanayiden, üst ürünler tekrar seçiliyor. Seçilen üst ürünler sofralık tuz haline getiriyoruz. Bunları birinci ve ikinci sınıf olarak ayırıyoruz. İkinci sınıf ürünleri yem fabrikalarına, birinci sınıf ürünleri sofralık tuz olarak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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TÜRKLERE TL İLE SATIŞ

Bilgin, "Türkiye’de sofralık tuz ulusal marketlerin çoğunda var ama kendi markamız ile değil de bayi anlamında diğer illere gönderdiğimiz; ambalajlı, paketli değirmen, cam şişe olarak marketlere dağıtımını yapıyoruz. Yurt dışından ise Hollanda ve Ukrayna’ya gönderdik. Romanya’dan da talep var. Avrupa ülkelerine, Bulgaristan’a gönderdik. Devlete dolaylı yoldan vergi ve KDV’lerle birlikte 2 milyon Türk lirası veriyoruz. Tuzu Türkiye’de döviz olarak satmıyoruz Türk Lirası olarak satışını yapıyoruz. Yurt dışından sipariş alan ülkelerden Avrupa’da ise ambalajlama pahalı olduğundan Türkiye’de ambalajlama ve paketlemesini yaptırarak ürün alma işlemini gerçekleştiriyorlar” dedi.

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kaya tuzu

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