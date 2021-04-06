“Yapamazsın” dediler, şimdi taleplere yetişemiyor

Eskişehir’de yaşayan girişimci Ömer Eren, yaklaşık 3 yıl önce çalıştığı firmadan istifa ederek kendi işini kurmaya karar verdi. Ailesi başta olmak üzere çevresinde bulunan kişilerin “Yapamazsın” sözlerine aldırış etmeyen Eren, çalıştığı dönemde biriktirdiği 5 bin TL ile çömlek atölyesi kurdu. Ateşe dayanıklı özel topraktan üretilen çömlekleri, çelikten yapılan mangalla birleştiren Ömer Eren, “Toprak Mangal” adını verdiği ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına satmaya başladı. Atölyede yıllık ortalama 40 bin adet üretim yapıldığını belirten Eren, şu anda taleplere yetişmekte zorlandıklarını vurguladı.

"OLMAZ DİYEN HERKESİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARTTIK"

Cebinde kalan son parasıyla atölye kurmaya karar verdiğini ifade eden Ömer Eren, “Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. O zamanlarda çok fazla paramız yoktu. Cebimde 5 bin TL vardı ve o parayla başladık. Rakiplerimiz finans anlamında bizden çok güçlüydü. 'Yapamazsın' diyenler vardı ama çok şükür şu anda rakiplerimizin üstündeyiz. Öncelikle 'Yapamazsın' diyenler arasında ailem vardı. Yakın çevremiz ve dostlarımız bizi düşündüğü için böyle söylüyordu, ama bu işin büyüklüğünün farkında değillerdi. Olmaz diyen herkesin yüzünü kara çıkarttık” şeklinde konuştu.