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  4. Yarım ton tüketildi! Yoğun ilgi 'Günlük binlerce porsiyon talep var'

Yarım ton tüketildi! Yoğun ilgi 'Günlük binlerce porsiyon talep var'

13.04.2025 11:49
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Kozan’ın coğrafi işaret ile lezzet tescil başvurusu yapılan Kozan Ciğeri 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında yoğun ilgi gördü. Karnavalda yarım ton ciğer tüketildi.

Yarım ton tüketildi! Yoğun ilgi 'Günlük binlerce porsiyon talep var'

Bu yıl Adana’da 4 - 13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında kilolarca Kozan Ciğeri, Adana Kebabı Adana’ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Kozan Belediyesi tarafından Merkez Park’ta Dağılcak Tabiat Parkı lezzetleri milyonlarca ziyaretçiye tanıtıldı.
Yaklaşık 500 kilo Kozan Ciğerinin tüketildiği karnavalda mangal başında renkli görüntüler oluşurken il dışından gelen ziyaretçiler Adana kebabı ve Kozan Ciğerine hayran kaldıklarını ifade etti.

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Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı Kozan’ın tarih, doğa, turizm ve bölge lezzetleri ile karnavalın gözde alanlarından biri olduğunu kaydederek Kozan Ciğerinin lezzet sunumu için binlerce kişi ile bir araya geldiklerini kaydetti.

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"GÜNLÜK ŞU AN 3 BİN PORSİYON TALEP VAR"

Adana Kebabı ve ciğer ustası Sabri Koçyiğit; "Bu ciğerin özelliği keçi ve kuzu ciğeri olması. Kozan Belediye başkanına teşekkür ederiz. Günlük şu an 2 bin 500, 3 bin porsiyon talep var. Çok mutluyuz" diye konuştu.

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Kozan Belediyesi Standında sorumlu olan Rıfat Akşahin, "Kozan Lezzetlerini Adana’ya taşıdık" diyerek adeta Adana’ya ciğer nakli yapıldığını ifade etti.

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Katılımcılardan Şebnem Yılmaz, "Memleket lezzetlerini burada çok güzel" diye konuştu.

Ankara’dan karnavala gelen Ahmet Topaloğlu Kozan ciğerinin keçi ciğeri olduğu için çok lezzetli bulduklarını ifade etti.

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Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ise Kozan Ciğeri için tescil başvurusu yaptıklarını ve bölgede Keçi ciğerinin lezzetinin tek olduğunu söyledi.

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Karnavala renk katan Adana Kralı olarak bilinen Hüseyin Şen, Kozan Ciğer ve Adana Kebabının bölge lezzeti ile öncü olduğunu kaydederek Kozan’da coğrafi olarak yetişen ürünlerin ayrı bir lezzeti olduğunu ve bu lezzetten vazgeçemediklerini söyledi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ciğer Adana
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