Yeni bal çeşidi ilgi odağı oldu! Kilosu 850 TL'den satılıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 7. Aromaterapi Festivali, doğal ve yöresel ürünlerini sergileyen yüzlerce üreticiyi bir araya getirdi. Festivalde bitki çaylarından sabun ve sirkeye kadar birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında ilk kez yer alan soğan balı da dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

Festival boyunca bal ve zeytinyağı çeşitlerinin sergilendiği stantta, ilk kez satışa sunulan soğan balı ziyaretçilerden ilgi gördü.

SOĞAN BALI İLK KEZ SATIŞA SUNULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında görev yapan Murat Kocabaş, bu yıl ürün çeşitlerine soğan balını da eklediklerini belirtti.

Kocabaş, "Şu anda çam, çiçek, meşe, kestane ve mor diken ballarının yanında ilk kez soğan balını da satmaya başladık. Çam ve çiçek balının kilosunu 500 liradan, soğan balının kilosunu da 850 liradan satıyoruz. Kestane balı ise bin 500 lira. Manyas Ovası'nda ürettiğimiz soğan balı ilgi gördü." ifadelerini kullandı.

BAL VE ZEYTİNYAĞI DA İLGİ GÖRDÜ

Festivalde sergilenen bal ve zeytinyağı ürünleri de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle ilk kez satışa çıkarılan soğan balı, stantta en fazla dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır