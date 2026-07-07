FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Yeni bal çeşidi ilgi odağı oldu! Kilosu 850 TL'den satılıyor

Burhaniye'deki 7. Aromaterapi Festivali'nde ilk kez satışa sunulan soğan balı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kilosu 850 liradan satışa sunuldu.

Yeni bal çeşidi ilgi odağı oldu! Kilosu 850 TL'den satılıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 7. Aromaterapi Festivali, doğal ve yöresel ürünlerini sergileyen yüzlerce üreticiyi bir araya getirdi. Festivalde bitki çaylarından sabun ve sirkeye kadar birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında ilk kez yer alan soğan balı da dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

Festival boyunca bal ve zeytinyağı çeşitlerinin sergilendiği stantta, ilk kez satışa sunulan soğan balı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Yeni bal çeşidi ilgi odağı oldu! Kilosu 850 TL den satılıyor 1

SOĞAN BALI İLK KEZ SATIŞA SUNULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında görev yapan Murat Kocabaş, bu yıl ürün çeşitlerine soğan balını da eklediklerini belirtti.

Kocabaş, "Şu anda çam, çiçek, meşe, kestane ve mor diken ballarının yanında ilk kez soğan balını da satmaya başladık. Çam ve çiçek balının kilosunu 500 liradan, soğan balının kilosunu da 850 liradan satıyoruz. Kestane balı ise bin 500 lira. Manyas Ovası'nda ürettiğimiz soğan balı ilgi gördü." ifadelerini kullandı.

Yeni bal çeşidi ilgi odağı oldu! Kilosu 850 TL den satılıyor 2

BAL VE ZEYTİNYAĞI DA İLGİ GÖRDÜ

Festivalde sergilenen bal ve zeytinyağı ürünleri de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle ilk kez satışa çıkarılan soğan balı, stantta en fazla dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu
Satmak istediği aracın içi farklı, dışı farklı, ruhsatı farklı çıktıSatmak istediği aracın içi farklı, dışı farklı, ruhsatı farklı çıktı

Anahtar Kelimeler:
bal soğan Balıkesir Burhaniye aromaterapi festival
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.