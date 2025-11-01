Yeni kazanç kapısı olacak, daha öncesinde tohum bankasını bulmuşlardı

Kuru cennet hurması üretiminde Türkiye birincisi olan Denizli'nin Honaz ilçesinde, hurmanın ihracat ürününe dönüşmesiyle dikim alanları her geçen yıl daha da genişliyor. Yaklaşık bin 500 ailenin geçim kaynağı haline gelen cennet hurması, iç piyasanın yanı sıra yurt dışı pazarına da gönderiyor.

YENİ GELİR KAPISI OLACAK

İhraçlık kiraz üretiminde de Türkiye’de söz sahibi olan ilçede üreticilere öncülük eden ve 2 bin 500 ata tohumunu korumak için Yerel Tohum Bankası kuran Honaz Belediyesi, cennet hurması ticaretinin geliştirilmesine yönelik önemli bir projeye imza attı. Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, ilçede yetişen cennet hurmasından tamamen el değmeden, hijyenik şartlarda cips üretimine başladı. Sağlıklı atıştırmalık olarak dikkat çeken bu yenilikçi ürün, hem Honaz’a katma değer sağlayacak hem de çiftçilere yeni gelir kapısı oluşturacak.



YENİ BİR BAŞARI

Projenin Honaz ilçesinde ilk kez uygulandığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Cennet hurması veya bilinen adıyla elmasını işleyerek cips formunda tüketiciye sunuyoruz. Bu yöntemle hem ürünün raf ömrünü uzatıyor hem de çiftçilerimize yeni kazanç kapıları açıyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için ürünleri katma değerli hale getirmek çok önemli. Honaz Belediyesi olarak daha önce ilçemizde safran üretimi ve ata tohumlarından fide yetiştirme projelerini başarıyla yürüttük. Üreticimize ve ilçemize katkı sağlamak için tarımsal üretimi endüstriyel boyuta taşımalıyız. Cennet elmasıyla başladığımız bu modeli, önümüzdeki dönemde domates ve diğer meyve sebzelere de uygulamayı planlıyoruz" dedi.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR"

Projede görev alan ziraat mühendisleri ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Kepenek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yenilikçi projelerle ilçemizi hem tarımsal hem ekonomik olarak güçlendiriyoruz. Ürünümüzü tadan herkese afiyet olsun. Honaz Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan Cennet Elması Cipsi Projesi, bölge tarımına yeni bir yön kazandırırken, yerel üreticilere de sürdürülebilir gelir imkânı sunuyor. Honaz üretiyor, Honaz kazanıyor"

İHAKaynak: İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır