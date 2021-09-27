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  4. Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı! Yerli Marmara torik tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor

Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı! Yerli Marmara torik tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor

27.09.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Marmara’nın balıkçılık merkezi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık fiyatları cep yakıyor. Hamsinin kilosu ise 40 liraya dayandı. Öte yandan 2 kiloluk yerli Marmara torik ise tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor.

Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı! Yerli Marmara torik tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Haline gelen balık miktarında azalma görülürken, hamsinin kilosu 40 TL’den satışa sunuluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınanın balık fiyatlarını yükselttiğini belirten balıkçı Sonkan Cankurt, "Geçen hafta havaların esmesiyle birlikte balıkçı teknelerimiz denize açılamamıştı. Bu da hem balık miktarını düşürdü, hem de balık fiyatlarını yükseltmişti. Bu sabah itibariyle hamsi 40 TL’den satılırken, sardalya kilosu 30 TL ’den, istavrit ise 25 TL’den satılıyor. Balık halimizde lüfer tanesi 60 TL’ye satılırken levrekte 25 TL’den alıcı buluyor" şeklinde konuştu.

Balık fiyatlarının yüksek olması sebebiyle balık haline vatandaşın ilgisinin az olduğu görüldü.

YERLİ TORİK TANESİ 200 TL'DEN ALICI BEKLİYOR

Balık hali tezgahlarında yerini alan yerli Marmara toriği tanesi 150 ile 200 TL arasında satılırken hamsi ise 40 TL’den satılıyor. Önümüzdeki günlerde balık miktarında artışa bağlı olarak fiyatların düşmesini beklediklerini belirten balıkçı Okan Balıbek ise, "Havalar düzeldi, rüzgar etkisini yitirdi. Hamsi 40 TL, yerli palamut tanesi 50 TL ve bugün tezgahımızda yer alan 2 kiloluk yerli Marmara torik ise tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor. Havaların böyle güzel gitmesi durumunda balık miktarının daha da artmasını ve balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz " diye konuştu.

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MARTILARIN BALIK KAPMA MÜCADELESİ

Balık halinde temizlenen ve satılmayan balıklar martılara yem oluyor. Balık hali esnafının bu uygulaması sonrasında sabahın erken saatleri ve akşam saatlerinde martılar balık halinde toplanıyor.

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Balık artıklarıyla beslenen martıların balık yeme yarışı da ilginç görüntülere sebep oluyor. Özellikle satılmayan balıkların martılara verildiğini belirten balıkçılar, "Satılmayan balıkları çöpe atacağımıza martılara veriyoruz. Onlar da can. Çöpte koku oluşturacağına martılar yesin" dediler.

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Kaynak: İHA

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