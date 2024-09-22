Yoğun talep var... 18 yıllık esnaflıktan sonra karar verdi! Ankara'da eğitimini alıp Bitlis'te başladı 'Fabrika da açacağım'

Ankara´da aldığı eğitim sonrasında kendi markasını oluşturan Şeyma Demirel Aksoy, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurduğu atölyede, doğal meyvelerle hazırladığı 15 çeşit el yapımı çikolatayı halkın damak tadına sunuyor.

Ürettiği çikolata ürünlerini toptan ve perakende olarak satışa sunarak ailesinin geçimini yapan 3 çocuk annesi Aksoy, işini geliştirerek fabrika açmayı hedeflediğini söyledi.

"O SÜREÇLER KÖTÜ GİDİNCE ÇİKOLATA YAPMAYA KARAR VERDİM"

18 yıllık bir esnaflık geçmişinin olduğunu belirten Aksoy, “O süreçlerin kötü gitmesinden sonra çikolata yapmaya karar verdim. Ankara’da bunun eğitimini görerek belgesini aldım. Daha sonra kendi markamı oluşturdum. Çikolatayı bir marka haline getirmek benim hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Aksoy, "Dışarıda oldukça talep görüyorum. İnsanlarımız çok güzel rağbet gösteriyor." şeklinde konuştu.

"FABRİKA AÇMAK İSTİYORUM"

Aksoy "Bu yolda ilerlemek ve ileriki dönemlerde fabrika açmak istiyorum. Aynı zamanda kadınlarımıza da örnek olmak istiyorum” dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır