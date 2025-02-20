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Yoğun talep var! Üretimi artırdılar, 7 katına çıktı... Yetiştirmeye çalışıyorlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
20.02.2025 15:46
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Ramazan’a sayılı günler kala, uzun süre tok tutması ve enerji vermesiyle sahur sofralarının vazgeçilmezi olan tahinin üretimi Van’da hız kazandı. Bölgede aylık yaklaşık 2 ton üretilen tahin, Ramazan ayında 15 tona kadar çıkıyor. Artan talebe yetişebilmek için üreticiler yoğun mesai harcarken, Van’da üretilen tahin hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor. İşletme çalışanı Mehmet Sıddık Oralı, "Ramazan ayında sahur saatlerinde de tüketilen tahin mide için çok iyidir" dedi.

Yoğun talep var! Üretimi artırdılar, 7 katına çıktı... Yetiştirmeye çalışıyorlar

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Van’da tahin üretimi artış gösterdi. Doğal yöntemlerle üretilen tahin, özellikle sahur sofralarında tercih edilmesi nedeniyle yoğun talep görüyor. Van’da normalde aylık yaklaşık 2 ton üretilen tahin, Ramazan ayında 15 tona kadar çıkıyor.

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ARTAN TALEBE YETİŞEBİLMEK İÇİN YOĞUN MESAİ

Üreticiler, artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcarken, Van’da üretilen tahin hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor. Vanlı üreticiler, tahinin doğal ve katkısız olması nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, tüketicilerin sağlıklı ve besleyici gıdalara yöneldiğini ifade ediyor.

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"TOK TUTTUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR"

Konuya ilişkin konuşan işletme çalışanı Mehmet Sıddık Oralı, yerli susamın Mardin, Siirt ve Konya gibi illerden kendilerine geldiğini belirtti.

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Susamları makine yardımıyla öğütüp, dolumun ardından paketlediklerini ifade eden Oralı, "Tahinimiz yüzde yüz susamdan yapılıyor ve hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Doğal ve organiktir. Ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz. Normal zamanda aç karınla yenilen tahin mide sağlığı için faydalıdır. Aynı zamanda Ramazan ayında sahur saatlerinde de tüketilen tahin mide için çok iyidir. Aynı zamanda tok tuttuğu için tercih ediliyor" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tahin Ramazan talep üretim
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