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  4. Yozgat'ta çiftçi yüksek verim alınca dayanamayıp halay çekti! Kilosu 200 lira: İlk verimini 3 yıl sonra alınca vatandaştan rica etti!

Yozgat'ta çiftçi yüksek verim alınca dayanamayıp halay çekti! Kilosu 200 lira: İlk verimini 3 yıl sonra alınca vatandaştan rica etti!

22.09.2024 15:17
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Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde yaşayan çiftçi, 6 yıl önce 10 dönümlük bahçesine badem ekti. Her sene verim artarak devam ederken bu sene zirvesini gördü. Çiftçi, bu yıl 2 ton üzerinde hasat yapınca mutluluğun tadını halay çekerek çıkardı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde yaşayan çiftçi Seyit Erol, daha önce hububat ekimi yaptığı 10 dönümlük kıraç arazisini 6 yıl önce badem bahçesine çevirdi.

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İLK VERİMİNİ 3 YIL SONRA ALDI!

Arazinin kıraç olmasının yanı sıra sulama maliyetinin de yüksek olması nedeniyle hububattan beklediği verimi alamayan Erol, 2017 yılında 10 dönüm arazisini 600 badem fidanı ile buluşturarak ilk verimini 2020 yılında 300 kilograma yakın ürün elde ederek aldı.

Verimin her yıl artarak devam ettiği badem bahçesinden Erol, bu yıl 2 tonun üzerinde ürün elde edince mutluluğunu badem hasadında halay çekerek gösterdi.

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Bademin kabuklu fiyatının kilogramının bu yıl 200 lira olduğunu belirten Erol, verimin geçen seneye oranla bu sene yüksek olduğunu ifade etti. Erol, “Badem hasadı bu yıl umduğumuzdan da daha bereketli oldu. Bahçemizde 10 dönüm alandan 2 tonu geçkin ürün elde ettik. Şu an burada 600 ağaç var ve bu yıl verim çok iyi oldu” dedi.

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VATANDAŞTAN RİCA ETTİ

Daha önce 10 dönümlük alanda hububat ekimi yaptığını ancak badem kadar verim alamadığını da aktaran Erol, “Buraya daha önceleri arpa, buğday ekiyorduk ancak kuraklıktan dolayı fazla verim alamıyorduk. Ben de araştırma yaptım ve buraya badem dikmeye karar verdim. Şimdi de Rabbim'in izni ile iyi ürün almaya başladık. 6 yıl önce bu badem ağaçlarını diktim ve 4 yıldır da verim alıyorum. Diğer ürünlere nazaran zahmetli olsa da verimi çok iyi. İmece usulü gelip badem hasadımızı yaptık, gerek elimizle gerekse makine yardımıyla bademleri çırpıyoruz. Bizim gibi çiftçileri desteklemek için vatandaşlara günlük badem tüketmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat badem
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