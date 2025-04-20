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  4. 'Yurt dışına bile sattıkları oldu' Sosyalleşmek için başladılar, sipariş yağıyor

'Yurt dışına bile sattıkları oldu' Sosyalleşmek için başladılar, sipariş yağıyor

20.04.2025 09:34
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Elazığ'da kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan El Sanatları Kursu'nda bir yandan sosyalleşirken bir yandan da öğreniyor.

'Yurt dışına bile sattıkları oldu' Sosyalleşmek için başladılar, sipariş yağıyor

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yıl içerisinde açtığı binlerce kursta yüz binlerce insana eğitim veriyor. Tüm talepleri değerlendiren ve mahalle mahalle kurslar açan Halk Eğitim Merkezi, özellikle kadınların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede açılan El Sanatları Kursu, yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan kadınlar bir yandan sosyalleşirken bir yandan da el işi öğreniyor. Tel kırma, örgü, epoksi olmak üzere birçok ürün yapan kursiyerler, aynı zamanda bunları satarak aile ekonomilerine katkı da sağlıyor.

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"YURT DIŞINA BİLE SATTIKLARI OLMUŞTUR"

Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Mesude Kartal, "Kursumuzda her ürün yapılıyor. Bu sene epoksi yapıyoruz. Anahtarlıklar yapıyoruz. Tel kırma, çanta, örgüler yapılıyor. 10 tane öğrencim var. Burada öğrencilerimiz isteklerine yönelik çalışıyor. Zamanlarını değerlendiriyorlar. Evden uzaklaşıp burada stres atıyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar. Taleplerine yönelik ürünler üzerinde çalışıyoruz. Yaptıkları çantalardan sipariş alıyorlar. Hatta yurt dışına bile sattıkları olmuştur. Bu şekilde kendilerine ve ailelerine maddi katkıda sağlamış oluyorlar" dedi.

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Bir yıldır kursa geldiğini aktaran kursiyerlerden Songül Barut, "El sanatlarıyla ilgili tel kırma, örgü, çanta gibi ürünler yapıyoruz. Ben de boş vakitlerimi kurs da değerlendiriyorum. Aynı zamanda sosyalleşiyor ve arkadaş ediniyoruz" diye konuştu. (İHA)

AW436668_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sipariş Kadın
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