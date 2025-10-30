FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Yüzde 25'e yakın azaldı! 9 ayda 217 milyon ihraç edildi ama...

Türkiye, bu yılın ocak-eylül döneminde kuru kayısı ihracatından 217 milyon 91 bin dolar gelir elde etti.

Yüzde 25'e yakın azaldı! 9 ayda 217 milyon ihraç edildi ama...

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısında ihracat azaldı.

Yılın 9 ayında 115 ülkeye 38 bin 267 ton kuru kayısı satıldı. Bu ihracat karşılığında 217 milyon 91 bin dolar gelir sağlandı.

Kayısı ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,33 azaldı. Geçen yılın 9 ayında 286 milyon 914 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ ZİRAİ DON

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Malatya kayısısının kalitesi bakımından dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

Yüzde 25 e yakın azaldı! 9 ayda 217 milyon ihraç edildi ama... 1

Zirai dondan ciddi şekilde etkilendiklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"2024 yılının 9 ayında 50 bin 919 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber 286 milyon 914 bin dolar gelir elde ettik. 12 Nisan'da bölgede gerçekleşen zirai don nedeniyle mahsul büyük zarar gördü. Bu yılın 9 ayında 38 bin 267 ton kuru kayısı ihracatı yaptık ve 217 milyon 91 bin dolar gelir elde ettik. Hem ekonomik anlamda hem de miktar bakımından bir gerileme yaşadık. Bunun da sebebi zirai don oldu."

YIL SONU HEDEFİ 50 BİN TON

Geçen yıl üretici ve ihracatçılar tarafından lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlerin yurt dışına satıldığını belirten Özcan, şunları söyledi:

"Zirai dondan sonra her ay yaklaşık 3 bin ton ihracat yapmışız ve bu rakamlar geçen yılın gerisinde. Önümüzdeki aylarda da 3 bin tonun üzerinde bir ihracat bekliyoruz. İnşallah 50 bin ton civarında bir ihracatla yılı kapatmış oluruz."
AAKaynak: AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satışlar arttı, yoğunluk var! Fiyatı 100 bin TL '2-3 yıldır satışlar fazla'Satışlar arttı, yoğunluk var! Fiyatı 100 bin TL '2-3 yıldır satışlar fazla'
Bu işi yapan kalmadı 'Son örneğiz' Çırak yetişmiyorBu işi yapan kalmadı 'Son örneğiz' Çırak yetişmiyor

Anahtar Kelimeler:
kayısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.