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Yüzde 75,6’sı işçi bulamıyor! Yarısından fazlası 'fırsatım olsa bırakırım' dedi

12.03.2025 15:56
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Muğla Planlama Ajansı tarafından Muğla, Aydın ve Denizli illerinde çiftçiler ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırmada, Muğla’da çiftçilerin yüzde 75,6’sı, Aydın’da 68,6’sı ve Denizli’de de yüzde 60,4’ü tarlada çalışacak işçi bulamadıklarını belirtti. ‘Fırsatınız olsa çiftçiliği bırakır mısınız’ sorusuna evet diyenlerin oranı Muğla’da yüzde 59,8, Aydın’da yüzde 59,7 ve Denizli’de yüzde 66,7.

Yüzde 75,6’sı işçi bulamıyor! Yarısından fazlası 'fırsatım olsa bırakırım' dedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Muğla Planlama Ajansı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı tarım ve hayvancılık araştırmasının sonuçları yayımlandı. Araştırmada, çiftçilik mesleğinin giderek daha az tercih edildiği ve genç nesillerin bu alandan uzaklaşmasının yanında mevcut çiftçilik yapan ailelerin de büyük bölümünün çocuklarının çiftçilik yapmasını istemedikleri ortaya çıktı.

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Çiftçilik yapan aile sayısının her geçen yıl azalması ile tarımsal üretim gücünün zayıflamasına ve gelecekte gıda arzında ciddi sıkıntıların yaşanması riski ile karşı karşıya kalındığı, hayvancılık sektöründe ise çoban bulmakta yaşanan güçlüklerin gelir-gider dengesine kadar çok sayıda yapısal sorunlarla karşı karşıya kalınacağı açıklandı. Elde edilen verilerin sadece çiftçiliğin değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin de ne derece riskli bir eşikte olduğu belirtildi.

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MUĞLA, AYDIN VE DENİZLİ’DE TARIM İŞÇİSİ SIKINTISI YAŞANIYOR

Muğla Planlama Ajansı tarafından yapılan araştırmada, çiftçilere ‘Çocuğunuzun veya çocuklarınızın çiftçi olmasını ister misiniz’ sorusuna, Muğla’da evet diyenlerin oranı yüzde 24,1, hayır diyenlerin oranı ise yüzde 75,6, Aydın’da evet diyenlerin oranı yüzde 33,6, hayır diyenlerin oranı yüzde 66,4, Denizli’de ise evet diyenlerin oranı yüzde 18,9, hayır diyenlerin oranı yüzde 81,1.

‘Fırsatınız olsa çiftçiliği bırakır mısınız’ sorusuna evet diyenlerin oranı Muğla’da yüzde 59,8, Aydın’da yüzde 59,7 ve Denizli’de yüzde 66,7. ‘Çiftçilik yaparken karşılaştığınız en önemli sorun nelerdir’ sorusuna yüzde 38,7 ile mazot fiyatlarının yüksek olması gösterilirken, ikinci sırada yüzde 33,4 ile gübre fiyatı ve üçüncü sırada yüzde 21,7 oranında su sorunu gösterildi.

‘İhtiyaç duyduğunuzda tarlanız için işçi bulabiliyor musunuz’ sorusuna hayır diyenlerin oranı Muğla’da yüzde 75,6, Aydın’da 68,6 ve Denizli’de yüzde 60,4 olarak gerçekleşti. ‘Geliriniz giderinizi karşılıyor mu’ sorusuna Muğla’da yüzde 65,8, Aydın’da yüzde 70 ve Denizli’de yüzde 69.8’i hayır cevabını verdi.

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"TARIM, BÖLGESEL KALKINMAMIZIN YAPI TAŞLARINDAN BİRİSİ"

MUPA araştırma sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Muğla Büyükşehir Belediyemizin çatısı altında faaliyet gösteren Muğla Planlama Ajansımız, Muğla’mızın doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini tespit eden bilimsel veri analizleriyle hizmet için en doğru yol haritalarını çıkaran çalışmalar üretmeye devam ediyor. Bugün de bölgesel kalkınmamızın temel yapı taşlarından biri olan tarım ve üretim alanında atılan adımları ve geleceğe dair proje misyonları paylaşmak için burada hep birlikte bir araya geldik. Açıklanacak olan rapor, bölgemizin ve üreticimizin tarımsal alandaki durumunu ortaya koyacağı gibi daha belirli çalışmalar için yol haritamızı da belirleyecektir. Bir tarım kenti olarak tarımsal üretimden doğan kazancı arttırmak için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyemize ve MUPA çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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"MUPA VERİLERİNİ KİM İHTİYAÇ DUYLARSA VERMEYE HAZIRIZ"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan Muğla Planlama Ajansı’nın Türkiye’de kurulan ikinci ajans olduğunu, ajansın sadece belediyeye değil, tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet verdiğini söyledi. Başkan Aras, "Artık Muğla’nın verileri güvence altında diyebiliriz. Her konuda araştırma yapıyorlar, özellikle günümüzde ekonomik zorluklar ortada. Yine farklı sorunlu alanlarda topladıkları verilerle bizlere de oluşturacağımız politikalar konusunda ciddi bir rehberlik ediyorlar. Bu bizim için çok önemli. Yoksa günlük kararlarla sorun çözmek artık günümüzde mümkün değil. Planlamadan, bütçenizi planlamadan, yatırımlarınızı planlamadan veya kamuoyunda ne oluyor bilmeden bir adım atmanız mümkün değil. Muğla, gelişmiş düzeyi açısından Türkiye’deki en üst sıradaki ellilerden bir tanesi diyebiliriz. Ama mesela Muğla’da şiddeti araştırdığınız zaman, Türkiye’de ilk üç sırada olduğunu görüyorsunuz. Yani aile içi şiddetten bahsediyorum. Şimdi bu araştırmayı işte MUPA yapıyor. O nedenle Ajansın şu anki misyonu tam olarak bu. Biz fotoğraf çekmek ve doğru bilgileri göstermek, sadece bize yani belediyeye değil, tüm Muğla’da kim ihtiyaç duyuyorsa her türlü veriyi paylaşmaya hazırız. Tarım çok stratejik bir alan. Özellikle son dönemde tarımsal üretimde istihdamda ciddi bir sorun olduğunu hepimiz görüyoruz. Tarım, ülkelerin bağımsızlığı açısından, milletlerin geleceği açısından stratejik bir alan. Bunun örneğini pandemi döneminde gördük. Pandemi dönemini hiçbir sorun olmadan ülke olarak atlattık. Ama biz kendi tarımımızı en güçlü bir şekilde tutmak zorundayız" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi İşçi
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