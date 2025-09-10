'Zamanında çok lüksmüş' Kıymet bilecek birine verecek 'Çok değerli'

Traktörün şu anda 77 yaşında olduğunu ve geçen yıla kadar yem karma makinesini çalıştırmada kullanıldığını belirten Mehmet Şahin, "Bu traktör araştırmalarıma göre ülkemizdeki en eski traktörlerden biri. Zamanında çok lüksmüş. Hem gaz yağı hem de benzinle çalışan motoru var. Gaz yağı bulunmayınca benzinle çalıştırılmaya başlanmış" ifadelerini kullandı.

Şahin "Artık yenileri çıktığı için tarım için çok elverişli değil. Ancak orijinalliğini koruması ve tarihi değeri bakımından çok değerli" şeklinde konuştu.

Şahin "Ata yadigarı traktörün çürüyüp gitmesine gönlümüz elvermediğinden dolayı kıymet bilecek birine satmak istiyoruz" dedi. (İHA)