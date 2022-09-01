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1 Eylül Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple kaç dolar?

01.09.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Eylül Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto paralar 1 Eylül Perşembe günü de birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kripto paralarda son durum merak konusu olurken çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 1 Eylül Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar..

1 Eylül Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple kaç dolar?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 1 Eylül Perşembe günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "1 Eylül 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar oldu, yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple dahil olmak üzere kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bitcoin bugün 365.532,55 TL alış, 365.516,53 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün yüzde 1,37 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 20.078,69, Bitcoin'in satış fiyatı 20.077,81 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 1 Eylül Perşembe günü yüzde 3,45 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.552,5800 , satış fiyatı ise 1.552,5700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 28.264,7189 , satış fiyatı 28.264,5369 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 3,39 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0609 Dolar, satış fiyatı 0,0609 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1090 , satış fiyatı ise 1,1089 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 1 Eylül Perşembe günü yüzde 1,92 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3262 dolar, satış fiyatı ise 0,3261 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,9385 TL, satış fiyatı ise 5,9367 TL oldu.


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