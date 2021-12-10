FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 10 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin'de son durum nedir?

10 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin'de son durum nedir?

10.12.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Son zamanlarda Bitcoin ve diğer birçok altcoinde değer kaybı görülürken iş zekası şirketi olan MicroStrategy CEO'su Michael Saylor bin 434 Bitcoin daha aldıklarını duyurdu. Bitcoin'in 666 bin 223 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin'de son durum...

10 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin'de son durum nedir?

Aşırı volatil oluşu ile bilinen kripto para piyasasında çalkantılı günler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 13 değer kaybeden Bitcoin 42 bin dolara kadar gerilemişti. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin'de son durum...

10 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin'de son durum nedir?

BİTCOİN NE KADAR?

10 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,27'lik yükseliş ile başlayan Bitcoin 48 bin 200 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 0,36 yükseliş kaydeden Ethereum 4 bin 120 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 17 değer kaybeden ve 0,13 cent seviyesine kadar gerileyen Dogecoin 0,16 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 1,18'lik düşüş ile başlayan Ripple 0,84 cent.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlarAsgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar
Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor
Bitcoin ne kadar oldu?Bitcoin ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Bir zam haberi daha! Fiyatları yüzde 30 arttı

Bir zam haberi daha! Fiyatları yüzde 30 arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.