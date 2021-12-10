10 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin'de son durum nedir?

Aşırı volatil oluşu ile bilinen kripto para piyasasında çalkantılı günler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 13 değer kaybeden Bitcoin 42 bin dolara kadar gerilemişti. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin'de son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

10 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,27'lik yükseliş ile başlayan Bitcoin 48 bin 200 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 0,36 yükseliş kaydeden Ethereum 4 bin 120 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 17 değer kaybeden ve 0,13 cent seviyesine kadar gerileyen Dogecoin 0,16 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 1,18'lik düşüş ile başlayan Ripple 0,84 cent.

