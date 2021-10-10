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10 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar oldu?

10.10.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar, Çin'in kripto paralara ilişkin işlemleri yasakladığını açıklamasının ardından kan kaybetti. Geçtiğimiz hafta 40 bin 600 dolara kadar gerileyen Bitcoin 10 Ekim Pazar günü 55 bin doların üstünde işlem görüyor. Bitcoin 499 bin 308 TL. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum fiyatları...

10 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar oldu?

El Salvador, eylül ayının başlarında Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmişti. El Salvador'da bir ay içinde Bitcoin hesabı sayısının banka hesabı sayısını geçtiği öğrenildi. Çin'in açıklaması sonrası değer kaybeden kripto paralar son birkaç gündür yükseliyor. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin, uzun zaman sonra yeniden 55 bin doların üzerinde işlem görüyor. Hafta boyu yaklaşık yüzde 15, gün içerisinde ise yüzde 1,08 değer kazanan Bitcoin 55 bin 545 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Hafta boyu yaklaşık yüzde 5,23 değer kazanan, günde ise yüzde 0,68 yükselen Ethereum 3 bin 598 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Hafta içerisinde 0,27 cent seviyesine kadar yükselen Dogecoin 0,24 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 0,88 cent seviyesinde olan Ripple güne yüzde 4,66'lık yükseliş ile başladı. Ripple, 1,21 dolardan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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