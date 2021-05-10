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10 Mayıs kripto para piyasasında son durum | Dogecoin ne kadar? Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

10.05.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk’ın Cumartesi günü katıldığı bir sohbet programında yaptığı konuşmalar Dogeoin’in değeri üzerinde oldukça etkili oldu. Musk, programda her konuştuğunda resmen Dogecoin değer kaybetti. Program başlamadan önce 0,65 dolar seviyelerinde olan DOGE, program sonrasında 0,27 dolara kadar geriledi. Bitcoin’in ise dalgalı seyri yatırımcısını endişelendirmeye devam ediyor. Pek çok yatırımcı bu gelişmelerden sonra kripto paralara olan güvenin sorgulandığını iddia ediyor.

Bitcoin yaşadığı düşüşten sonra 60 bin dolar bandındaki direnç seviyesini şu dakikalarda zorluyor. Ancak uzmanlara göre eğer Bitcoin 60 bin dolarlık direnç seviyesinin üzerinde başarısız olursa, tekrar 55 bin 500 dolarlık destek seviyesine tekrar geri dönebilir. Ethereum ise, yükselişini halen sürdürüyor. Her gün rekoruna bir yenisini ekleyen Ethereum, 4 bin doların üzerinde işlem görüyor.

ELON MUSK’TAN DOGECOİN PAYLAŞIMI
Elon Musk'ın paylaşımına göre SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak. Geometric Energy Corporation, Pazar günü dogecoin tarafından finanse edilen görevi duyurdu ve DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde yük olarak uçan 40 kilogramlık bir küp uyduyu temsil etti. Bu gelişmenin kripto paralar üzerindeki etkisinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde 40 kilogramlık bir küp uyduyu yük olarak uçuracak ve Geometric Energy Corporation, yükünün “entegre iletişim ve hesaplama sistemlerine sahip yerleşik sensörlerden ve kameralardan ay-uzamsal zeka elde edeceğini” söyledi.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

“DOGE-1′i Ay’a fırlatmaktan heyecan duyuyoruz!” dedi.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $57.915,6000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,57 artışla $59.258,01 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $59.258,01 ve ₺491.507,00'ye karşılık gelmektedir.
Bitcoin, dolar bazında haftalık olarak yüzde 5,16 değer kazanırken, aylık olarak yüzde 2,36 büyüme gösterdi.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $3.909,1900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,08 artışla $4.128,98 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 10 Nisan tarihinde $2.095,0300 ile son bir ayın en düşük, 10 Mayıs tarihinde ise $4.128,9800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $4.128,98 ve ₺34.246,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum, haftalık olarak yatırımcısına yüzde 39,90 oranında kazandırırken, dolar bazında aylık olarak ise yüzde 9963 bir değer kazandı.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,5697 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,53 azalışla $0,5372 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 10 Nisan tarihinde $0,0636 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $0,6735 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,5372 ve ₺4,4562'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin, dolar bazında haftalık yüzde 43,04 değer kazanırken, aylık olarak yüzde 780,22 artış gösterdi.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,5310 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %4,64 artışla $1,5957 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25 Nisan tarihinde $1,0318 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,5957 ve ₺13,2400'ye karşılık gelmektedir.
Ripple XRP, dolar bazında haftalık olarak yüzde 2,47 artış gösterirken, aylık olarak yüzde 56,08 değer kazandı.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Ethereum Kripto para
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