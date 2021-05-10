10 Mayıs kripto para piyasasında son durum | Dogecoin ne kadar? Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin yaşadığı düşüşten sonra 60 bin dolar bandındaki direnç seviyesini şu dakikalarda zorluyor. Ancak uzmanlara göre eğer Bitcoin 60 bin dolarlık direnç seviyesinin üzerinde başarısız olursa, tekrar 55 bin 500 dolarlık destek seviyesine tekrar geri dönebilir. Ethereum ise, yükselişini halen sürdürüyor. Her gün rekoruna bir yenisini ekleyen Ethereum, 4 bin doların üzerinde işlem görüyor.

ELON MUSK’TAN DOGECOİN PAYLAŞIMI

Elon Musk'ın paylaşımına göre SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak. Geometric Energy Corporation, Pazar günü dogecoin tarafından finanse edilen görevi duyurdu ve DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde yük olarak uçan 40 kilogramlık bir küp uyduyu temsil etti. Bu gelişmenin kripto paralar üzerindeki etkisinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde 40 kilogramlık bir küp uyduyu yük olarak uçuracak ve Geometric Energy Corporation, yükünün “entegre iletişim ve hesaplama sistemlerine sahip yerleşik sensörlerden ve kameralardan ay-uzamsal zeka elde edeceğini” söyledi.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

“DOGE-1′i Ay’a fırlatmaktan heyecan duyuyoruz!” dedi.