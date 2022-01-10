10 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Etheruem, Dogecoin ve Ripple ne kadar?,

Bilindiği üzere Bitcoin, El Salvador'da resmi para birimi olarak kabul edilmişti. El Salvador başkanı Bukele Bitcoin'in 2022'de 100 bin dolar olacağını ve bu süreçte 2 ülkenin daha Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edeceğini söyledi. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecon ve Ripple fiyatları!

BİTCOİN NE KADAR?

10 Ocak Pazartesi gününe yüzde 0,27'lik yükselişle başlayan Bitcoin 41 bin 980 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 0,60 değer kazanan Ethereum 3 bin 170 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, kripto paralardaki çalkantılarla en çok değer kaybeden varlık oldu. 10 ocak sabahında yüzde 1,05 değer kazanan Dogecoin 0,15 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 0,30 yükselen Ripple ise 0,75 cent.

