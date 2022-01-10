10 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Etheruem, Dogecoin ve Ripple ne kadar?,

Bilindiği üzere Bitcoin, El Salvador'da resmi para birimi olarak kabul edilmişti. El Salvador başkanı Bukele Bitcoin'in 2022'de 100 bin dolar olacağını ve bu süreçte 2 ülkenin daha Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edeceğini söyledi. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecon ve Ripple fiyatları!
10 Ocak Pazartesi gününe yüzde 0,27'lik yükselişle başlayan Bitcoin 41 bin 980 dolar.
Yüzde 0,60 değer kazanan Ethereum 3 bin 170 dolar.
Dogecoin, kripto paralardaki çalkantılarla en çok değer kaybeden varlık oldu. 10 ocak sabahında yüzde 1,05 değer kazanan Dogecoin 0,15 cent.
Yüzde 0,30 yükselen Ripple ise 0,75 cent.
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