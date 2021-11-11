11 Kasım Ethereum ve Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar?

Son zamanların popüler ve en çok kazandıran yatırım araçlarının başında gelen kripto paralarda görülen yükseliş sürüyor. Bitcoin ve Ethereum rekor tazelemeye devam ediyor. Ethereum 46 bin 600 TL'ye ulaştı. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin ile Ethereum rekor tazeliyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 64 bin 777 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Son birkaç haftadır düzenli olarak yükselen Ethereum 4 bin 654 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto para birimlerinden biri olan Dogecoin 0,26 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 1,21 dolar oldu.

