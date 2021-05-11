11 Mayıs kripto para borsası | Bugün kripto borsasında son durum ne? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple XRP ne kadar oldu?

Dogecoin Elon Musk’ın açıklamaları ile hareketli zamanlar geçirirken, birçok yatırımcı kripto paraların güvenilirliğini sorguladıklarını ifade ediyor. Lider kripto para birimlerinden olan Bitcoin, sadece son bir saat içerisinde yatırımcısına yüzde 6 oranında kaybettirdi. Analistler Bitcoin’in 60 bin dolar bandını zorlamasından sonra sınırı geçmesini beklerken, BTC tekrar 55 bin dolar seviyelerine geriledi. Ancak birçok analist 53 bin dolar bandındaki destek seviyesinin hala var olduğunu ve bu sebeple panik yapmaya gerek olmadığını ifade ediyor.
Ethereum yeni rekorunu 10 Mayıs tarihinde kırmasının ardından bu sabah ise güne hafif bir düşüşle başladı. Şu saatlerde düşüş eğiliminde olan Ethereum’un, ilerleyen saatlerde yükselmesi bekleniyor. Dogecoin ise Cumartesi günü yaşanan bir talihsizlik sonucunda neredeyse yüzde 30 oranında değer kaybetmesinden sonra, hızlı bir şekilde kendisini toparlıyor.
Kripto Para Piyasası
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $55.254,2500 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %7,10 azalışla $55.251,15 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $55.251,15 ve ₺466.902,00'ye karşılık gelmektedir.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $3.900,5200 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,92 azalışla $3.894,56 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 11 Nisan tarihinde $2.142,8100 ile son bir ayın en düşük, 9 Mayıs tarihinde ise $3.907,5000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
Ethereum dolar bazında haftalık olarak yüzde 14,26, aylık olarak ise yüzde 83,43 değer kazandı.
DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,4562 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %11,94 azalışla $0,4767 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 12 Nisan tarihinde $0,0704 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $0,6735 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
Dogecoin dolar bazında haftalık olarak yüzde 10,26, aylık olarak yüzde 661,87 değer kazandı.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,3847 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %11,82 azalışla $1,4104 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $1,4104 ve ₺11,9100'ye karşılık gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum