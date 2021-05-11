11 Mayıs kripto para borsası | Bugün kripto borsasında son durum ne? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple XRP ne kadar oldu?

Dogecoin Elon Musk’ın açıklamaları ile hareketli zamanlar geçirirken, birçok yatırımcı kripto paraların güvenilirliğini sorguladıklarını ifade ediyor. Lider kripto para birimlerinden olan Bitcoin, sadece son bir saat içerisinde yatırımcısına yüzde 6 oranında kaybettirdi. Analistler Bitcoin’in 60 bin dolar bandını zorlamasından sonra sınırı geçmesini beklerken, BTC tekrar 55 bin dolar seviyelerine geriledi. Ancak birçok analist 53 bin dolar bandındaki destek seviyesinin hala var olduğunu ve bu sebeple panik yapmaya gerek olmadığını ifade ediyor.

Ethereum yeni rekorunu 10 Mayıs tarihinde kırmasının ardından bu sabah ise güne hafif bir düşüşle başladı. Şu saatlerde düşüş eğiliminde olan Ethereum’un, ilerleyen saatlerde yükselmesi bekleniyor. Dogecoin ise Cumartesi günü yaşanan bir talihsizlik sonucunda neredeyse yüzde 30 oranında değer kaybetmesinden sonra, hızlı bir şekilde kendisini toparlıyor.