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  4. 11 Mayıs kripto para borsası | Bugün kripto borsasında son durum ne? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple XRP ne kadar oldu?

11 Mayıs kripto para borsası | Bugün kripto borsasında son durum ne? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple XRP ne kadar oldu?

11.05.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasaları son zamanlarda oldukça hareketli günler geçiriyor. Kripto borsasında dengelerin değiştiğini gözlemlemek zor değil. Bitcoin son 24 saatte yatırımcısına yüzde 5 oranında kaybettirirken, Ethereum’u tercih eden yatırımcılar ise halinden memnun görünüyor. Geçtiğimiz ay 2 bin dolar seviyelerinde bulunan Ethereum, hızlı bir yükseliş trendi ile 10 Mayıs tarihinde 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Dogecoin Elon Musk’ın açıklamaları ile hareketli zamanlar geçirirken, birçok yatırımcı kripto paraların güvenilirliğini sorguladıklarını ifade ediyor. Lider kripto para birimlerinden olan Bitcoin, sadece son bir saat içerisinde yatırımcısına yüzde 6 oranında kaybettirdi. Analistler Bitcoin’in 60 bin dolar bandını zorlamasından sonra sınırı geçmesini beklerken, BTC tekrar 55 bin dolar seviyelerine geriledi. Ancak birçok analist 53 bin dolar bandındaki destek seviyesinin hala var olduğunu ve bu sebeple panik yapmaya gerek olmadığını ifade ediyor.

Ethereum yeni rekorunu 10 Mayıs tarihinde kırmasının ardından bu sabah ise güne hafif bir düşüşle başladı. Şu saatlerde düşüş eğiliminde olan Ethereum’un, ilerleyen saatlerde yükselmesi bekleniyor. Dogecoin ise Cumartesi günü yaşanan bir talihsizlik sonucunda neredeyse yüzde 30 oranında değer kaybetmesinden sonra, hızlı bir şekilde kendisini toparlıyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $55.254,2500 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %7,10 azalışla $55.251,15 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $55.251,15 ve ₺466.902,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $3.900,5200 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,92 azalışla $3.894,56 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 11 Nisan tarihinde $2.142,8100 ile son bir ayın en düşük, 9 Mayıs tarihinde ise $3.907,5000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
Ethereum dolar bazında haftalık olarak yüzde 14,26, aylık olarak ise yüzde 83,43 değer kazandı.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,4562 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %11,94 azalışla $0,4767 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 12 Nisan tarihinde $0,0704 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $0,6735 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
Dogecoin dolar bazında haftalık olarak yüzde 10,26, aylık olarak yüzde 661,87 değer kazandı.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,3847 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %11,82 azalışla $1,4104 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $1,4104 ve ₺11,9100'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Ethereum Kripto para
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