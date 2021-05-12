12 Mayıs kripto para piyasası | Bugün (12 Mayıs) Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ise 60 bin dolar bandındaki direnç bölgesini geçemedi ve düşüş yaşadı. Analistler 52.500 dolarlık bölgenin önemli olduğunu söylüyor. Bitcoin, 11 Mayıs tarihine göre güne düşüşle başladıktan sonra yükselişe geçerek değer kazandı. Dogecoin ise, tartışmalı bir hafta sonundan sonra 0,40 – 0,50 aralığındaki seviyesini halen sürdürüyor. Bugün (12 Mayıs) diğer kripto paralarda son durum ne? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple XRP ne kadar oldu?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $56.898,7300 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %3,97 artışla $57.451,01 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $4.141,5200 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %10,82 artışla $4.334,08 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 12 Nisan tarihinde $2.145,8800 ile son bir ayın en düşük, 12 Mayıs tarihinde ise $4.334,0800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

Ethereum, dolar bazında haftalık 32,53, aylık yüzde 100,04 değer kazandı.

RİPPLE XRP NE KADAR? Güne $1,4630 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %7,38 artışla $1,5198 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR? Güne $0,5090 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %3,84 artışla $0,4930 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin, dolar bazında haftalık olarak yüzde 9,46 değer kaybederken, aylık olarak yüzde 559,74 değer kazandı.

CARDANO (ADA) NE KADAR? Güne $1,7382 ile başlayan Cardano, bugün itibarıyla %10,47 artışla $1,8035 seviyesinde bulunuyor. Cardano, 25 Nisan tarihinde $1,0610 ile son bir ayın en düşük, 12 Mayıs tarihinde ise $1,8035 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

Cardano (ADA), dolar bazında haftalık yüzde 40,33, aylık yüzde 41,79 değer kazandı.

LİTECOİN NE KADAR? Güne $373,6100 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %9,02 artışla $388,4100 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 25 Nisan tarihinde $218,1100 ile son bir ayın en düşük, 12 Mayıs tarihinde ise $388,4100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.