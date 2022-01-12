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12 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

12.01.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ocak'ta 39 bin 700 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin geçtiğimiz günü 42 bin 751 dolar seviyesinden kapattı. Talep bölgesi olan 39-40 bin dolar bandından alıcı bulan Bitcoin 12 Ocak sabahına stabil başladı. Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da da benzer hareketler söz konusu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

12 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

El Salvadıor başkanı Bukele 2022'de Bitcoin'in 100 bin doları bulacağını ve bu süreçte iki ülkenin daha Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul edeceğini söylerken Çin kripto para madenciliğini ortadan kaldırılması gereken endüstriler arasına dahil etti. Peki 12 Ocak Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

12 Ocak sabah saatlerine stabil başlayan Bitcoin 42 bin 720 dolar.

12 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

ETHEREUM NE KADAR?

Bitcoin'in düşüşüyle 2 bin 950 dolar seviyesine kadar gerileyen Ethereum 3 bin 230 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Yüzde 1,72 değer kazanan Dogecoin 0,15 cent oldu. Dogecoin kripto paralarda görülen son düşüş ile 0,13 cent seviyesini test etmişti.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Düşüş ile 0,69 cent seviyesine kadar gerileyen Ripple 12 Ocal sabahında 0,76 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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