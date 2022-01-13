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13 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

13.01.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda kan kaybeden kripto paralarda geçtiğimiz gün yükseliş görülmüştü. Son 2 günü yükselişle kapatan Bitcoin 13 Ocak sabah saatlerine yatay başladı. Volatil varlık olan Dogecoin 0,13 cent seviyesine kadar gerilemişti. Bitcoin 582 bin 594 TL oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

13 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

Popüler yatırım aracı kripto paralarda hareketlilik devam ediyor. Düşüş ile en çok değer kaybeden varlıklardan biri olan Dogecoin, 13 Ocak sabahına yüzde 4,77'lik yükselişle başladı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 0,56 değer kaybetti ve 43 bin 685 dolar oldu.

13 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

ETHEREUM NE KADAR?

En son gerçekleşen düşüş ile uzun zaman sonra 3 bin doların altına gerileyen Ethereum yeniden 3 bin doların üzerine çıkmıştı. 13 Ocak sabahında yüzde 0,71'lik düşüş kaydeden Ethereum 3 bin 350 dolar oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Oldukça volatil kripto para Dogecoin 0,16 cent seviyesinde işlem görüyor.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

13 Ocak sabah saatlerinde yüzde 1,03 değer kaybeden Ripple ise 0,79 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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