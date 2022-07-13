13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları yakından takip ediliyor. Kripto paralarda kısa vadeli yükselişlerin ardından düşüşler gelmeye devam ediyor. Peki 13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...
Bitcoin 13 Temmuz Çarşamba günü 338.372,65 TL alış, 338.352,86 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 13 Temmuz Çarşamba günü günü yüzde 2,56 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 19.485,90 , Bitcoin'in satış fiyatı 19.484,76 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 13 Temmuz Çarşamba günü yüzde 3,34 düştü.. Ethereum'un alış fiyatı 1.052,0800 satış fiyatı ise 1.052,0700 Dolar oldu.
13 Temmuz Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 18.269,3692 TL, satış fiyatı 18.269,1956 TL'dir.
Dogecoin 13 Temmuz Çarşamba günü yüzde 3,23 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0605 Dolar, satış fiyatı 0,0605 Dolar oldu.
13 Temmuz Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,0501 TL, satış fiyatı ise 1,0499 TLoldu.
Ripple'ın değeri 13 Temmuz Çarşamba günü yüzde 0,98 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3133 Dolar, satış fiyatı ise 0,3132 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,4405 TL, satış fiyatı ise 5,4387 TL oldu.
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