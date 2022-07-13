13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları yakından takip ediliyor. Kripto paralarda kısa vadeli yükselişlerin ardından düşüşler gelmeye devam ediyor. Peki 13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 13 Temmuz Çarşamba günü 338.372,65 TL alış, 338.352,86 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 13 Temmuz Çarşamba günü günü yüzde 2,56 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 19.485,90 , Bitcoin'in satış fiyatı 19.484,76 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 13 Temmuz Çarşamba günü yüzde 3,34 düştü.. Ethereum'un alış fiyatı 1.052,0800 satış fiyatı ise 1.052,0700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

13 Temmuz Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 18.269,3692 TL, satış fiyatı 18.269,1956 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 13 Temmuz Çarşamba günü yüzde 3,23 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0605 Dolar, satış fiyatı 0,0605 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

13 Temmuz Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,0501 TL, satış fiyatı ise 1,0499 TLoldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 13 Temmuz Çarşamba günü yüzde 0,98 düştü.

Ripple alış fiyatı 0,3133 Dolar, satış fiyatı ise 0,3132 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,4405 TL, satış fiyatı ise 5,4387 TL oldu.



