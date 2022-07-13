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13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

13.07.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl oldukça iyi performans gösteren kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple dahil olmak üzere, kripto paralarda son durumu öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapıyor. Peki 13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu?

13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları yakından takip ediliyor. Kripto paralarda kısa vadeli yükselişlerin ardından düşüşler gelmeye devam ediyor. Peki 13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 13 Temmuz Çarşamba günü 338.372,65 TL alış, 338.352,86 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 13 Temmuz Çarşamba günü günü yüzde 2,56 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 19.485,90 , Bitcoin'in satış fiyatı 19.484,76 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 13 Temmuz Çarşamba günü yüzde 3,34 düştü.. Ethereum'un alış fiyatı 1.052,0800 satış fiyatı ise 1.052,0700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

13 Temmuz Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 18.269,3692 TL, satış fiyatı 18.269,1956 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 13 Temmuz Çarşamba günü yüzde 3,23 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0605 Dolar, satış fiyatı 0,0605 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

13 Temmuz Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,0501 TL, satış fiyatı ise 1,0499 TLoldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 13 Temmuz Çarşamba günü yüzde 0,98 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3133 Dolar, satış fiyatı ise 0,3132 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,4405 TL, satış fiyatı ise 5,4387 TL oldu.

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Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?
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