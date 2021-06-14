14 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (14 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin yükselişine devam ederken, Ethereum ise halen direnç noktasını kırmak için çalışıyor. Bunun yanında Çin hükümeti, 2026 yılından itibaren karbon ayak izini azaltmak için yüksek enerji tüketen projeleri iptal etme kararı almıştı. Bu kapsamda kripto para madenciliğine de yasak getiren Çin, Yunnan eyaletinde Bitcoin’i yasakladı.