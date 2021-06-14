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  4. 14 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (14 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

14 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (14 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

14.06.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir 37 bin direnç sınırını aşamayan Bitcoin, yükselişe geçerek 40 bin sınırında işlem görüyor. Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen Bitcoin, 32 – 36 bin arasında değişiyordu. Aylık olarak dolar bazında yatırımcısına yüzde 21,11 değer kaybettirdi. Ethereum ise aynı dakikalarda 2 bin 485 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum ne kadar?

Bitcoin yükselişine devam ederken, Ethereum ise halen direnç noktasını kırmak için çalışıyor. Bunun yanında Çin hükümeti, 2026 yılından itibaren karbon ayak izini azaltmak için yüksek enerji tüketen projeleri iptal etme kararı almıştı. Bu kapsamda kripto para madenciliğine de yasak getiren Çin, Yunnan eyaletinde Bitcoin’i yasakladı.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $39.294,0000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %12,19 artışla $39.271,44 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.526,3500 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %6,70 artışla $2.485,86 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,8844 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %6,54 artışla $0,8762 seviyesinde bulunuyor. Ripple, dolar bazında yatırımcısına aylık olarak yüzde 37,85 kaybettirdi.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $170,9100 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %7,75 artışla $169,1900 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, dolar bazında aylık olarak yatırımcısına yüzde 48,23 kaybettirdi.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3293 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %5,02 artışla $0,3243 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Çin Ethereum
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