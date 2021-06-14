14 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (14 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin yükselişine devam ederken, Ethereum ise halen direnç noktasını kırmak için çalışıyor. Bunun yanında Çin hükümeti, 2026 yılından itibaren karbon ayak izini azaltmak için yüksek enerji tüketen projeleri iptal etme kararı almıştı. Bu kapsamda kripto para madenciliğine de yasak getiren Çin, Yunnan eyaletinde Bitcoin’i yasakladı.
Kripto Para Piyasası
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $39.294,0000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %12,19 artışla $39.271,44 seviyesinde bulunuyor.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.526,3500 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %6,70 artışla $2.485,86 seviyesinde bulunuyor.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,8844 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %6,54 artışla $0,8762 seviyesinde bulunuyor. Ripple, dolar bazında yatırımcısına aylık olarak yüzde 37,85 kaybettirdi.
LİTECOİN NE KADAR?
Güne $170,9100 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %7,75 artışla $169,1900 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, dolar bazında aylık olarak yatırımcısına yüzde 48,23 kaybettirdi.
DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3293 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %5,02 artışla $0,3243 seviyesinde bulunuyor.
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