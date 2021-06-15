15 Haziran kripto para piyasası | Bugün (15 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ve Ripple’da son durum ne?

Bitcoin’in yaşadığı yatay seyrin son bulmasının ardından yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyelerine kadar tırmandı. Uzun bir süredir 33 – 36 bin arasında işlem gören Bitcoin, şu an için 40 bin doları aşmış durumda. Ethereum ise 2 bin 600 seviyesindeki değerini korumaya devam ediyor. Aylık olarak yüzde 28,27 değer kaybı yaşayan Ethereum’un direnç noktasını kırıp kıramayacağı ise merak ediliyor.
Kripto Para Piyasası
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $39.846,6600 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %3,42 artışla $40.580,78 seviyesinde bulunuyor.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.542,3900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %6,01 artışla $2.636,49 seviyesinde bulunuyor.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,8862 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,71 artışla $0,8974 seviyesinde bulunuyor.
LİTECOİN NE KADAR?
Güne $173,7000 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %6,65 artışla $180,0900 seviyesinde bulunuyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3233 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,21 artışla $0,3286 seviyesinde bulunuyor.
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