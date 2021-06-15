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  4. 15 Haziran kripto para piyasası | Bugün (15 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ve Ripple’da son durum ne?

15 Haziran kripto para piyasası | Bugün (15 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ve Ripple’da son durum ne?

15.06.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En az dolar ve altın piyasası kadar yatırımcıya sahip olan Kripto para piyasası, günümüzde oldukça ilgi görüyor. Bitcoin’in uzun bir süredir devam eden yatay seyri geçtiğimiz hafta son buldu, Bitcoin 37 bin dolarlık direnç seviyesini kırmayı başardı. Bunun yanında Çin hükümetinin çevre konusunda attığı adımlar sebebiyle Bitcoin ile ilgili aldığı yasak kararları, Bitcoin madenciliğindeki zorluğunu yüzde 5 düşürdü. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin’in yaşadığı yatay seyrin son bulmasının ardından yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyelerine kadar tırmandı. Uzun bir süredir 33 – 36 bin arasında işlem gören Bitcoin, şu an için 40 bin doları aşmış durumda. Ethereum ise 2 bin 600 seviyesindeki değerini korumaya devam ediyor. Aylık olarak yüzde 28,27 değer kaybı yaşayan Ethereum’un direnç noktasını kırıp kıramayacağı ise merak ediliyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $39.846,6600 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %3,42 artışla $40.580,78 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.542,3900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %6,01 artışla $2.636,49 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,8862 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,71 artışla $0,8974 seviyesinde bulunuyor.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $173,7000 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %6,65 artışla $180,0900 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3233 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,21 artışla $0,3286 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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