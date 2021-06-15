15 Haziran kripto para piyasası | Bugün (15 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin ve Ripple’da son durum ne?

Bitcoin’in yaşadığı yatay seyrin son bulmasının ardından yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyelerine kadar tırmandı. Uzun bir süredir 33 – 36 bin arasında işlem gören Bitcoin, şu an için 40 bin doları aşmış durumda. Ethereum ise 2 bin 600 seviyesindeki değerini korumaya devam ediyor. Aylık olarak yüzde 28,27 değer kaybı yaşayan Ethereum’un direnç noktasını kırıp kıramayacağı ise merak ediliyor.