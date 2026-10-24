Altın 4 bin doların altına indi! İki bankanın uyarısı dikkat çekti

Altının dün haftanın kapanışında 3.975 dolara kadar gerileyerek yaklaşık üç ayın en düşük seviyesini gördü. Haftayı 4 bin doların hemen altında tamamlayan altının kaybı yüzde 3,9'a yaklaştı. Sert düşüşe rağmen iki büyük yatırım bankası uzun vadeli tahminini değiştirmedi.

İKİ KURUM AYNI FİYAT BEKLENTİSİNİ FARKLI TAKVİMLERE DAYANDIRIYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Goldman Sachs ve UBS, altının ons fiyatının 5.400 dolara ulaşabileceği görüşünü koruyor. Goldman Sachs bu seviyeyi 2027 sonu için öngörürken UBS'nin tahmininde Eylül 2027 öne çıkıyor. Böylece iki kurum aynı fiyat beklentisini farklı takvimlere dayandırıyor.

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için belirlediği 4.650 dolarlık tahmininde aşağı yönlü risk bulunduğunu belirtiyor. Bankaya göre yükseliş beklentisiyle alınan altın opsiyonlarına talebin azalması, yakın vadeli toparlanmayı zorlaştırabilir. Buna karşılık 2027 sonuna ilişkin iyimserlik sürüyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmek amacıyla altın almaya devam edeceğini öngörüyor. Bankanın temel senaryosunda 2026 ve 2027 boyunca aylık yaklaşık 60 tonluk alım bulunuyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki yaklaşık 17 tonluk aylık ortalamanın oldukça üzerinde.

UBS stratejisti Giovanni Staunovo, 4 bin dolar çevresinde uzun vadeli alıcıların devreye girebileceğini değerlendirdi. Ancak cuma günü fiyatın 3.975 dolara kadar inmesi, bu seviyenin henüz güçlü bir tabana dönüşmediğini gösterdi. UBS, buna rağmen altının uzun vadeli görünümünü olumlu değerlendiriyor.

UBS'nin iyimserliğinde merkez bankası alımları, Çin'den gelen talep ve küresel borçluluk endişeleri etkili oluyor. Banka, merkez bankalarının yıllık 750 ila 1.000 ton altın alabileceğini öngörüyor. Bu talebin kısa vadeli satışları tamamen durdurması ise garanti değil.

Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken ABD tipi ham petrolün varili 100 doları aştı. Yükselen enerji maliyetleri enflasyon endişelerini güçlendirdi. Böylece güvenli liman talebi altını desteklemekte yetersiz kalırken Fed'in faizleri yüksek tutabileceği beklentisi satış baskısını artırdı.

ABD Merkez Bankası 27-28 Ekim tarihlerinde toplanacak. Faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Ekim toplantısında faizlerin sabit tutulması beklenirken aralık ayında artırım ihtimalinin güçlenmesi, yatırımcıların karar metnine odaklanmasına yol açıyor.

23 Ekim'deki piyasa fiyatlamalarında Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 78'e ulaştı. Bu beklenti, yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesiyle bağlantılı. Faiz artışları, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltabiliyor.

Altında 3.975 dolar, cuma günü görülen dip olarak ilk önemli referans noktası. Bu seviyenin altında 3.959 ve 3.941 dolar bölgeleri teknik destek olarak öne çıkıyor. Satışların sürmesi halinde 3.900 dolar da gündeme gelebilir; ancak bu seviyeler kesin dip tahmini anlamına gelmiyor.

Altının yeniden 4 bin doların üzerine çıkması ilk olumlu işaret olabilir. Ancak düşüş eğiliminin zayıflaması için 4.100 ve ardından 4.200 dolar seviyelerinin aşılması gerekiyor. Bu nedenle kısa süreli yükselişlerle kalıcı bir toparlanmayı birbirinden ayırmak önem taşıyor.

Türkiye'de gram altın fiyatı hem ons altından hem de dolar/TL kurundan etkileniyor. Bu nedenle ons altındaki düşüşün gram altına aynı oranda yansıması gerekmiyor. Yeni haftada Fed'den gelecek mesajların dolar üzerindeki etkisi de Türk lirası cinsinden altın fiyatları açısından belirleyici olacak.