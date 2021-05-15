15 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 15 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...
15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin fiyatlarını merak ediyor.
Bitcoin, bugün %3,37 değer kaybı ile $ 48.686,4 yani 411,53 Türk Lirası değerine sahip.
Gün aralığında 48.252,7 - 50.640,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik toplam hacmi ise $54,89B.
ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum, %1,35 düşüş yaşayarak $ 3.896,51 yani 32,94 Türk Lirası seviyesinden işlem görmeye başladı.
RİPPLE NE KADAR OLDU?
%2,45'lik bir düşüş yaşayan Ripple, şu anda $ 1,35319 yani 11,44 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Dogecoin, son dönemde en çok konuşulan kripto paraların başında geliyor. Elon Musk'ın yaptığı konuşma sonrası büyük bir düşüş yaşayan Dogecoin bugün %2,50'lik bir değer kaybı yaşadı. $ 0,519306 yani 4,39 Türk Lirası üzerinden işlem gören Dogecoin, gün aralığında 0,505803 - 0,563262 dolar fiyatları arasında değişim gösterdi.
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