15 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 15 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto para larda son durum...

15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin fiyatlarını merak ediyor.

Bitcoin, bugün %3,37 değer kaybı ile $ 48.686,4 yani 411,53 Türk Lirası değerine sahip.

ETHEREUM NE KADAR?

%2,45'lik bir düşüş yaşayan Ripple, şu anda $ 1,35319 yani 11,44 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

RİPPLE NE KADAR OLDU?

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin, son dönemde en çok konuşulan kripto paraların başında geliyor. Elon Musk'ın yaptığı konuşma sonrası büyük bir düşüş yaşayan Dogecoin bugün %2,50'lik bir değer kaybı yaşadı. $ 0,519306 yani 4,39 Türk Lirası üzerinden işlem gören Dogecoin, gün aralığında 0,505803 - 0,563262 dolar fiyatları arasında değişim gösterdi.