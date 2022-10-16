Geçtiğimiz yıl boğa sezonunda olan kripto paralar, bu yıl enflasyon ve faiz artırımı gibi nedenlerden dolayı değer kaybetti. 69 bin dolara ulaşarak rekor kıran Bitcoin, şimdilerde 20 bin dolar seviyesinin altında hareket ediyor. Peki 16 Ekim Bitcoin, Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 19 bin 100 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum, ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bin 150 dolara kadar gerilemişti. O bölgeden güç kazanan Ethereum, bin 280 dolara yükseldi.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin 0,05 cent seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

