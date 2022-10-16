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16 Ekim Bitcoin, Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

16.10.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve diğer birçok kripto para biriminde, Amerika enflasyonunun açıklanmasıyla büyük düşüş görüldü. Düşüşten sonra bir miktar yükseliş kaydeden Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum merak konusu oldu. Peki 16 Ekim Bitcoin, Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

16 Ekim Bitcoin, Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıl boğa sezonunda olan kripto paralar, bu yıl enflasyon ve faiz artırımı gibi nedenlerden dolayı değer kaybetti. 69 bin dolara ulaşarak rekor kıran Bitcoin, şimdilerde 20 bin dolar seviyesinin altında hareket ediyor. Peki 16 Ekim Bitcoin, Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 19 bin 100 dolardan işlem görüyor.

16 Ekim Bitcoin, Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum, ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bin 150 dolara kadar gerilemişti. O bölgeden güç kazanan Ethereum, bin 280 dolara yükseldi.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin 0,05 cent seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
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