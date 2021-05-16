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16 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 16 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

16.05.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para yatırımcılarının ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği Bitcoin, geçtiğimiz günlerde Musk'ın açıklamasının ardından bir düşüş yaşamıştı. Elon Musk, TESLA'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını kamuoyuna duyurmuş ve Musk'ın bu açıklaması sonrası Bitcoin fiyatları resmen çakılmıştı. Peki 16 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 16 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte yanıtı...

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

16 Mayıs Pazar günü, Bitcoin %0,20'lik bir değer kazanmış durumda.
Bugün $ 49.057,5 yani 414,67 Türk Lirası değerine sahip olan Bitcoin, gün aralığında 46.574,6 - 49.447,7 dolar arasında değişim gösterdi.
24 saatlik toplam hacmi $61,16B olan Bitcoin'in piyasa değeri ise $917,61B.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum bugün %2,76'lik bir değer kaybetti. Şu anda $ 3.851,91 yani 32,56 Türk Lirası değerinde olan Ethereum'un 24 saatlik hacmi $43,80B.

RİPPLE NE KADAR OLDU?

RİPPLE NE KADAR OLDU?
Ripple XPR, bugün %14,32'lik bir değer kazandı. Şu anda $ 1,56626 yani 13,24 Türk Lirası değerine sahip olan Ripple, gün aralığında 1,48591 - 1,59945 dolar arası değişim gösterdi.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Son dönemin en çok takip edilen kripto paralarından Dogecoin bugün %1,90'lik bir değer kazandı. Şu anda $ 0,533343 yani 4,51 Türk Lirası değerinde olan Dogecoin, gün içerisinde 0,505621 - 0,547205 dolar aralığında değişim gösterdi.
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bitcoin Ethereum Kripto para
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