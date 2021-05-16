16 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 16 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

16 Mayıs Pazar günü, Bitcoin %0,20'lik bir değer kazanmış durumda.

Bugün $ 49.057,5 yani 414,67 Türk Lirası değerine sahip olan Bitcoin, gün aralığında 46.574,6 - 49.447,7 dolar arasında değişim gösterdi.

24 saatlik toplam hacmi $61,16B olan Bitcoin'in piyasa değeri ise $917,61B.

ETHEREUM NE KADAR? Ethereum bugün %2,76'lik bir değer kaybetti. Şu anda $ 3.851,91 yani 32,56 Türk Lirası değerinde olan Ethereum'un 24 saatlik hacmi $43,80B.

RİPPLE NE KADAR OLDU? Ripple XPR, bugün %14,32'lik bir değer kazandı. Şu anda $ 1,56626 yani 13,24 Türk Lirası değerine sahip olan Ripple, gün aralığında 1,48591 - 1,59945 dolar arası değişim gösterdi.