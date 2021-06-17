17 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (17 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Litecoin ve Ripple XRP ne kadar oldu?

Kripto para piyasasının en büyüklerinden biri olan Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda büyük bir çöküş yaşadı. Yaşanan çöküşün ardından kendini toplayarak 40 bin dolar direnç seviyesini aşmaya çalışan BTC, dün itibariyle bu seviyenin üzerine çıktı. Ancak 17 Haziran itibariyle tekrar 38 bin seviyesine gerileyen Bitcoin, yatırımcısını endişelendirmeye devam ediyor. Peki bugün, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Analistler, Bitcoin fiyatının ABD Doları karşısında 40.000 dolar seviyesinin üzerinde pozitif bir bölgede işlem görmesinin ardından 41.200 dolar direnç bölgesini aşarsa BTC’nin yeni bir ralli başlatmasının muhtemel olduğunu dile getirmişti.

Ancak bugün itibariyle Bitcoin tekrar 38 bin dolar seviyesine geriledi.