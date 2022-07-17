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17 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu?

17.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralarda 2021'de görülen yükseliş sezonunun ardından düşüş dönemi devam ediyor. Doların değer kazanmasının da etkili olduğu bu düşüşün ne zaman sona ereceği, kripto yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Bitcoin yaklaşık bir ay, 21-19 bin dolar bandında seyrediyor. Peki 17 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...

17 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu?

Kripto para birimleri geçtiğimiz yıldan bu yana büyük miktarda değer kaybetti. Şimdilerde ise gözler, 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek FED faiz toplantısına çevrildi. Bu toplantı ile beraber kripto paraların da yönü belli olacak. Peki 17 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin 20 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR?

17 Temmuz sabah saatlerine yüzde 1.60'lık yükseliş ile başlayan Bitcoin 21 bin 548 dolar.

17 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu?

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yüzde 10 yükseliş kaydeden Ethereum, bin 369 dolar oldu.

RİPPLE NE KADAR?

17 Temmuz sabahında yüzde 2.5 değer kazanan Ripple 0.35 cent oldu.

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