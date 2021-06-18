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18 Haziran kripto para piyasası | Bugün (18 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Ripple XRP ve Litecoin ne kadar?

18.06.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin son zamanlardaki düşüş eğilimini geçtiğimiz günlerde kırarak 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ancak kısa süre sonra tekrar 36 – 37 bin seviyesine gerileyen Bitcoin şu an itibariyle 37 bin 949 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise gücünü giderek kaybediyor. Bir süredir 2 bin 400 – 2 bin 700 seviyelerinde işlem gören Ethereum, şu an için 2 bin 360 seviyesinde bulunuyor. Bugün 18 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasında birçok gelişme yaşanırken bunlardan biri de Paraguay’da yaşanan Bitcoin gündemi oldu. Paraguay Milletvekili Carlitos Antonio Rejala Helman, Paraguay’ın Temmuz ayı içerisinde Bitcoin mevzuatı oluşturulacağını açıkladı. Kripto paralar üzerinde bir baskı olduğunu söyleyen analistler ise, Bitcoin’de 38 bin doların altındaki bir gerilemenin 36 bin seviyesine düşüşün önünü açabileceğini dile getirmişti.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $37.727,2000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,23 azalışla $37.949,65 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $37.949,65 ve ₺330.840,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.342,7400 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %2,70 azalışla $2.364,43 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.364,43 ve ₺20.619,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,8344 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %1,60 azalışla $0,8406 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,8406 ve ₺7,3240'ye karşılık gelmektedir.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $164,4800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %2,89 azalışla $166,1400 seviyesinde bulunuyor. 1 Litecoin $166,1400 ve ₺1.449,5217'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,3058 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,24 azalışla $0,3042 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,3042 ve ₺2,6541'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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