19 Mayıs kripto para piyasası | Bugün (19 Mayıs) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple, DOGE ve Cardano (ADA) ne kadar oldu?

Hem Bitcoin’de hem de diğer kripto paralarda son günlerde yaşanan inişli çıkışlı grafikler, yatırımcıları endişelendiriyor. Özellikle Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın yaptığı açıklamaların kripto para birimlerinde bu kadar etkili olması birçok kesimden yatırımcıyı rahatsız ediyor. Piyasa hacminde de oldukça bir düşüş gözlemlenen BTC’nin şu an için piyasa hacmi yüzde 39,10.
Geçtiğimiz günlerde kripto para birimlerinin birçoğunda yaşanan düşüşten etkilenen Ethereum ise, 19 Mayıs itibariyle yüzde 15 bir daralmayla şu an için 3 bin doların altında bulunuyor.
Kripto Para Piyasası
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $43.281,1800 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %13,12 azalışla $39.524,26 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 19 Mayıs tarihinde $39.524,2600 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $58.976,6500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $39.524,26 ve ₺336.478,00'ye karşılık gelmektedir.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $3.432,7500 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %15,75 azalışla $2.975,55 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 19 Nisan tarihinde $2.204,9600 ile son bir ayın en düşük, 11 Mayıs tarihinde ise $4.138,9100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.975,55 ve ₺25.333,00'ye karşılık gelmektedir.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,5956 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %5,57 azalışla $1,4453 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25 Nisan tarihinde $1,0318 ile son bir ayın en düşük, 7 Mayıs tarihinde ise $1,6022 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4453 ve ₺12,3190'ye karşılık gelmektedir.
DOGECOİN (DOGE) NE KADAR?
Güne $0,4771 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %17,18 azalışla $0,4130 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 23 Nisan tarihinde $0,2368 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $0,6735 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,4130 ve ₺3,5100'ye karşılık gelmektedir.
CARDANO (ADA) NE KADAR?
Güne $2,0162 ile başlayan Cardano, bugün itibarıyla %16,80 azalışla $1,7639 seviyesinde bulunuyor. Cardano, 25 Nisan tarihinde $1,0610 ile son bir ayın en düşük, 15 Mayıs tarihinde ise $2,2829 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Cardano $1,7639 ve ₺15,0050'ye karşılık gelmektedir.
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