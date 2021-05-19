19 Mayıs kripto para piyasası | Bugün (19 Mayıs) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple, DOGE ve Cardano (ADA) ne kadar oldu?

Hem Bitcoin’de hem de diğer kripto paralarda son günlerde yaşanan inişli çıkışlı grafikler, yatırımcıları endişelendiriyor. Özellikle Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın yaptığı açıklamaların kripto para birimlerinde bu kadar etkili olması birçok kesimden yatırımcıyı rahatsız ediyor. Piyasa hacminde de oldukça bir düşüş gözlemlenen BTC’nin şu an için piyasa hacmi yüzde 39,10.

Geçtiğimiz günlerde kripto para birimlerinin birçoğunda yaşanan düşüşten etkilenen Ethereum ise, 19 Mayıs itibariyle yüzde 15 bir daralmayla şu an için 3 bin doların altında bulunuyor.