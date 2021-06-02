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2 Haziran kripto para piyasası | Bugün (2 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

02.06.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarındaki durgunluk devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum hızla yere çakılmalarının ardından, uzmanların bahsettiği direnç seviyelerini yakalayamadı. Bitcoin 36 bin seviyesinde bulunurken, Ethereum ise halen 2 bin 700 doların altında seyrediyor.

Kripto paralar üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Elon Musk ise bir süredir sessizliğini koruyor. Twitter adresine yazdığı “Bitcoin” yazısı ile Bitcoin’i desteklediğini açıklamasının ardından BTC yükselişe geçmişti. Daha sonra DOGE için aynı şeyi yapan Musk, bu iki para birimi hakkında daha sonra sert yorumlarda bulundu ve çakılmalarına sebep oldu.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple kripto para birimine açtığı dava hala gündemdeyken, SEC dün yaptığı açıklamada, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk2Un mahkeme kararlarını ihlal ettiğini söyledi. SEC, Elon Musk ile 2018 yılında yaptığı anlaşmanın ardından Tesla şirketinin Elon Musk’ı takip etmeyi bıraktığını ifade etti.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $36.334,9900 ile başlayan Bitcoin, saat bugün itibarıyla %0,31 azalışla $36.674,62 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.577,7100 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %0,52 azalışla $2.625,96 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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LİTECOİN NE KADAR?

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Güne $0,3417 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %11,87 artışla $0,3716 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Ethereum
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