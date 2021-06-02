2 Haziran kripto para piyasası | Bugün (2 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto paralar üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Elon Musk ise bir süredir sessizliğini koruyor. Twitter adresine yazdığı “Bitcoin” yazısı ile Bitcoin’i desteklediğini açıklamasının ardından BTC yükselişe geçmişti. Daha sonra DOGE için aynı şeyi yapan Musk, bu iki para birimi hakkında daha sonra sert yorumlarda bulundu ve çakılmalarına sebep oldu.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple kripto para birimine açtığı dava hala gündemdeyken, SEC dün yaptığı açıklamada, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk2Un mahkeme kararlarını ihlal ettiğini söyledi. SEC, Elon Musk ile 2018 yılında yaptığı anlaşmanın ardından Tesla şirketinin Elon Musk’ı takip etmeyi bıraktığını ifade etti.