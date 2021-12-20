FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 20 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

20 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

20.12.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım'da 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden lider kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen değer kaybı ile 50 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor. Analistler, Bitcoin'deki satışların Asya kaynaklı olduğunu belirtti. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

20 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

Kripto paralarda geçtiğimiz günlerde düşüş hakimdi. Bitcoin'de görülen yükseliş veya düşüşü Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi diğer coinler de takip ediyor. Doların TL karşısında yükselişi ile TL bazında değer kazanan Bitcoin 791 bin TL oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

20 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

20 Aralık sabahında yüzde 0,32 değer kazanan Bitcoin 46 bin 851 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

10 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 850 doları gören Etherum, 20 Aralık sabah saatlerinde yüzde 0,16'lık düşüş ile 3 bin 916 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Aşırı volatil varlıklar arasında yer alan Dogecoin, kripto paralarda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düşüş ile 0,13 cent seviyesine kadar gerilemişti. 20 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,16'lık düşüş ile başlayan Dogecoin 0,16 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

20 Aralık sabah saatlerinde yüzde 7 değer kazanan (XRP) Ripple ise 0,89 cent.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüler 1 aydır onu takip ediyordu, sonunda beklenen oldu! Aracının arkasına astığı yazı...Sürücüler 1 aydır onu takip ediyordu, sonunda beklenen oldu! Aracının arkasına astığı yazı...
PARTNER Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım" Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım"
Bitcoin'in değeri sıfıra düşebilirBitcoin'in değeri sıfıra düşebilir
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!

MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Bakan Bilgin'den AGİ ve emekli zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den AGİ ve emekli zammı açıklaması

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "Biz de mağduruz"

EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "Biz de mağduruz"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.