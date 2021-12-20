20 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

Kripto paralarda geçtiğimiz günlerde düşüş hakimdi. Bitcoin'de görülen yükseliş veya düşüşü Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi diğer coinler de takip ediyor. Doların TL karşısında yükselişi ile TL bazında değer kazanan Bitcoin 791 bin TL oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

20 Aralık sabahında yüzde 0,32 değer kazanan Bitcoin 46 bin 851 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

10 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 850 doları gören Etherum, 20 Aralık sabah saatlerinde yüzde 0,16'lık düşüş ile 3 bin 916 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Aşırı volatil varlıklar arasında yer alan Dogecoin, kripto paralarda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düşüş ile 0,13 cent seviyesine kadar gerilemişti. 20 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,16'lık düşüş ile başlayan Dogecoin 0,16 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

20 Aralık sabah saatlerinde yüzde 7 değer kazanan (XRP) Ripple ise 0,89 cent.

