20 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 20 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

Ethereum’da ise 19 Mart itibariyle gözlemlenen düşüş 20 Martta yani bugün yerini yükselişe bıraktı Ethereum, dolar bazında bugün %0.49 yükseliş yaşarken, bitcoin bazında ise %0,17 yükseliş yaşadı. Kripto para piyasasında 20 Mart Cumartes, itibariyle Bitcoin ve Ethereum’da yükseliş gözleniyor.

BİTCOİN NE KADAR? Güne $58.029,94 ile başlayan Bitcoin, 20 Mart itibariyle %0,53 artışla $58.388,20 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $58.388,20 ve 421.510,25 TL'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $1.810,84 ile başlayan Ethereum, 20 Mart itibariyle %0,66 artışla $1.822,35 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $1.822,35 ve 13.155,73 TL'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.