20 Mayıs kripto paralarda sert düşüş! | Bitcoin, Ethereum ve Ripple para birimlerinde son durum ne? İşte güncel kripto para borsası fiyatları…

Elon Musk’ın elektrikli aracı Tesla’yı Bitcoin ile satacağını açıklamasının ardından hızla yükselen BTC, bu kararın askıya alındığının açıklanmasının ardından ise bir süredir aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Piyasa hacminde büyük bir kayıp yaşayan Bitcoin, yatırımcısına son haftada dolar bazında yüzde 20,43 oranında kaybettirdi. Ethereum ise, birkaç haftalık yükselişinin ardından gerileme yaşayarak 2 bin 626 dolara kadar düştü.

Kripto para birimlerinde sert düşüş

BİTCOİN NE KADAR? Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 39 bin 544 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 20,43 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara geriledi.

Güne $38.343,2600 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,64 azalışla $39.544,03 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $39.544,03 ve ₺340.095,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Ethereum ise, 2 bin 880 ve 3 bin 562 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 17.66 düşüşle 2 bin 626 dolara geriledi.

Yatırımcısına dolar bazında haftalık olarak yüzde 32,30 kaybettiren Ethereum, $2.636,97 ve ₺22.697,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR? Güne $1,1117 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %19,72 azalışla $1,1575 seviyesinde bulunuyor.