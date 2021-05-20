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  4. 20 Mayıs kripto paralarda sert düşüş! | Bitcoin, Ethereum ve Ripple para birimlerinde son durum ne? İşte güncel kripto para borsası fiyatları…

20 Mayıs kripto paralarda sert düşüş! | Bitcoin, Ethereum ve Ripple para birimlerinde son durum ne? İşte güncel kripto para borsası fiyatları…

20.05.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve altcoinlerde bir süredir devam eden düşüş eğilimi, son 24 saatte büyük hız yaşadı. Hızla çakılan coin fiyatlarından sonra yatırımcıların endişeleri de artmaya başladı. Özellikle teknoloji devi Elon Musk’a karşı bir tepki oluşmasına neden olan açıklamalar, yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Musk’ın yaptığı çarpıcı ve dengesiz açıklamalar ile birlikte düşüşe geçen Bitcoin’den, piyasanın geri kalanındaki altcoinler de etkileniyor.

Elon Musk’ın elektrikli aracı Tesla’yı Bitcoin ile satacağını açıklamasının ardından hızla yükselen BTC, bu kararın askıya alındığının açıklanmasının ardından ise bir süredir aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Piyasa hacminde büyük bir kayıp yaşayan Bitcoin, yatırımcısına son haftada dolar bazında yüzde 20,43 oranında kaybettirdi. Ethereum ise, birkaç haftalık yükselişinin ardından gerileme yaşayarak 2 bin 626 dolara kadar düştü.

Kripto para birimlerinde sert düşüş

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 39 bin 544 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 20,43 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara geriledi.
Güne $38.343,2600 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,64 azalışla $39.544,03 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $39.544,03 ve ₺340.095,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum ise, 2 bin 880 ve 3 bin 562 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 17.66 düşüşle 2 bin 626 dolara geriledi.
Yatırımcısına dolar bazında haftalık olarak yüzde 32,30 kaybettiren Ethereum, $2.636,97 ve ₺22.697,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,1117 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %19,72 azalışla $1,1575 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN (DOGE) NE KADAR?

DOGECOİN (DOGE) NE KADAR?
Güne $0,3474 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %13,52 azalışla $0,3552 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Ethereum
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