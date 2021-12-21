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21 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Dogecoin'de son durum nedir?

21.12.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto para son zamanlarda dolar bazında geriledi. Geçtiğimiz günlerde 42 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin 50 bin dolar direncini aşamadı. Ethereum, Ripple ve Dogecoin'de de Bitcoin'e benzer hareketler görülüyor. İşte Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Dogecoin'de son durum...

21 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Dogecoin'de son durum nedir?

Son zamanlarda kripto para piyasasına düşüş hakim. Lider para birimi Bitcoin'deki düşüşün Asya kaynaklı olduğu belirtildi. Geçtiğimiz gün TL bazında 791 bin TL olan Bitcoin, doların TL karşısında değer kaybetmesinin ardından 622 bin TL'ye kadar geriledi. İşte Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Dogecoin'de son durum...

21 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Dogecoin'de son durum nedir?

BİTCOİN NE KADAR?

21 Aralık sabah saatlerinde yüzde 3,33 değer kazanan Bitcoin 48 bin 475 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Son birkaç gündür yatay seyreden Ethereum yüzde 1,56'lık yükseliş ile 4 bin 8 dolara ulaştı.

DOGECOİN NE KADAR?

En volatil kripto paralardan biri olan Dogecoin geçtiğimiz günlerde 0,22 cent seviyesine kadar yükselmiş ve sonraki gün 0,17 cent seviyesine kadar yeniden gerilemişti. 21 Aralık sabah saatlerinde yüzde 4,95 değer kazanan Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 1,76 yükselen Ripple ise 0,89 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Dogecoin
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