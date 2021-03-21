21 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 21 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

Geçtiğimiz 24 saat içinde 57,847.14 ve 59,498.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.47 artış ile 58,043.28 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.61 olarak hesaplanmıştı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU? Güne $56.747,0 ile başlayan Bitcoin, 21 Mart itibariyle %1,84 düşüşle $ 57.271,5 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı. 1 Bitcoin 21 Mart tarihinde $ 57.271,5 ve 413.610,39 Türk Lirası'na karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR OLDU? Güne $1.766,93 ile başlayan Ethereum, 21 Mart itibariyle %2,29 düşüşle $ 1.781,58 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı. 1 Ethereum 21 Mart tarihinde $ 1.781,58 ve 12.820,40 TL'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ? Son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell`ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini söylemesi üzerine gelen spot alımlarla 60,000 dolar seviyesini aşan Bitcoin, kâr satışlarıyla döndüğü 58,000 - 59,000 dolar aralığında yatay hareket ediyordu.