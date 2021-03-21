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21 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 21 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 21.03.2021 10:11 | Son Güncelleme

Son olarak 57,847.14 ve 59,498.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, kripto parası olanlar veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bitcoin yükselecek mi, Bitcoin düşecek mi soruları yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan oldu. Peki 21 Mart Bitcoin fiyatları ne durumda? Bitcoin düşüşü devam edecek mi ve 1 Ethereum kaç dolar oldu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz 24 saat içinde 57,847.14 ve 59,498.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.47 artış ile 58,043.28 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.61 olarak hesaplanmıştı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Güne $56.747,0 ile başlayan Bitcoin, 21 Mart itibariyle %1,84 düşüşle $ 57.271,5 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı. 1 Bitcoin 21 Mart tarihinde $ 57.271,5 ve 413.610,39 Türk Lirası'na karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
Güne $1.766,93 ile başlayan Ethereum, 21 Mart itibariyle %2,29 düşüşle $ 1.781,58 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı. 1 Ethereum 21 Mart tarihinde $ 1.781,58 ve 12.820,40 TL'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

BİTCOİN DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell`ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini söylemesi üzerine gelen spot alımlarla 60,000 dolar seviyesini aşan Bitcoin, kâr satışlarıyla döndüğü 58,000 - 59,000 dolar aralığında yatay hareket ediyordu.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Bitcoin 2009 senesinde Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişkisi olmayan, fakat ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen ve herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek duyulmadan transferi yapılabilen bir çeşit dijital para birimidir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin’in sembolü ฿, kısaltması ise BTC‘dir.
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